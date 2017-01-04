拿缺電要脅？ 台電大潭廠「緊急」環評踢鐵板

2017-01-04 14:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應接下來可能缺電的狀況，台電所提大潭電廠的「燃氣單循環緊急發電計畫」，今於環保署環評專案小組進行審查，但由於變更部分涉及原審查結論變更，且機組由複循環變為單循環，污染增加，環評委員質疑台電拿出「緊急」字眼來迫使環評需通過，最後提交環評大會，建議環評大會要求台電重新進行環評。

大潭電廠增建於2014年時通過環評，將增加3至8部燃氣複循環機組，可供288萬千瓦左右的電量，氮氧化物排放量為每年2714公噸，採用排放濃度為8PPM的機組，原估計2019年起商轉。本次變更為先行設置2台共60萬千瓦的燃氣單循環機組，氮氧化物排放量為每年1694公噸，排放濃度25PPM，且缺乏SCR的防污設備。

台電專案小組初審會議在報告中指出，依照經濟部能源局分析2017年短期電力供需情勢，在考量核能機組轉不確定性，民營燃煤機組受到環保上的限制，估計2017年6月就會有限電危機，所以提出「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告（燃氣單循環緊急發電計畫）」，要趕在2017年7月完工，而在工期需時5個月的狀況下，下個月就必須開工。

現場有環評委員質疑，包括所謂緊急的定義，緊急的時間多久？缺電到底多少？為何非採取目前排污最低的機組？許多疑慮，台電完全都沒有說明，甚至有委員直指，原本較低污染的複循環，現在說要先進行單循環，且又沒有設置任何防污設備，根本就應該是不同的案子，不應是打著「緊急」的名號，就要環評通過。有環委則比喻，如果此案一旦放行，以後會不會所有案都打著「緊急」的名號來環評？

台電提到，不只夏天會缺電，現在冬天也很危險，已經盡洪荒之力在做。先前大潭電廠增建整體時程延誤，為因應可能缺電問題才趕快提出變更計畫，而現在單循環機組市面有現貨的機組就是25PPM的。

最後專案小組以環差報告申請變更內容將燃氣複循環機組調整為單循環機組，氮氧化物排放濃度從8PPM調升為25PPM，計畫變更有降低環保設施的處理等級或效率的狀況，搬出環評施行細則38條第1項第3款，就申請變更的部分，應重新辦理環評。全案也將再提送環評大會做最後確認。

台電副總陳建益會後表示，此結果是「晴天霹靂」，他強調目前購買機組已經是全世界效率最好，排污最好的了，只是因為時程關係，先以第一階段進行發電，後續做到第二階段就會是8PPM，將再努力思考如何補充資料提送環評大會。