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迫同志辭董事 台灣世展會致歉：8年前社會尚較保守

政大教授王增勇（右）爆料，8年前因同志身分而被迫辭去台灣世展會董事。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-31  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕出櫃男同志、政治大學社會工作研究所所長王增勇爆料，他在2008年受聘為台灣世界展望會董事，卻因同志身分而被要求請辭；台灣世展會發表聲明指稱，由於8年前社會對性傾向議題相對保守，怕被誤認世展會支持同志運動，而請王增勇辭董事，至今對其仍感抱歉。

據報導，政治大學社會工作研究所所長王增勇不滿世展會否認歧視同志，在網路上爆料，自己就因為同志身分被迫辭去世展會董事；王增勇表示，2008年他受聘為台灣世展會董事，9月就被董事會要求辭職，理由竟是對外代表世展會「應該保持純潔的形象」，王增勇說，這是生平第一次因同志身分而遭歧視，他怒寫了一封3000字的辭職信，告訴世展會這是歧視同志。

對於王增勇的爆料，台灣世展會也在官網發布聲明稿承認確有此事。世展會表示，該會專注兒童關顧與貧窮問題，無意也無能參與爭議性極大的同志議題；世展會稱，由於8年前社會對性傾向議題尚較保守，世展會知悉王增勇是出櫃同志，並積極參與同志平權運動後，因恐被誤認世展會支持同志運動，在極遺憾的情況下，請王增勇辭董事，至今仍感抱歉。

台灣世界展望在聲明稿中同時對資助反同團體、不任用同志等傳聞予以澄清，網傳2014年的世界展望會不雇用同志一事，台灣世界展望會稱是美國展望會的立場，與台灣世展會無關，強調「尊重每一個人擁有幸福的權益」。

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  • 台灣世界展望會聲明。（圖擷自「台灣世界展望會」官網）

    台灣世界展望會聲明。（圖擷自「台灣世界展望會」官網）

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