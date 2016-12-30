| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

機場捷運試營運 先團體預約、再開放個人試乘

2016-12-30  19:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日下午機場捷運履勘結果記者會上，交通部長賀陳旦表示，新政府上任7個月時間，克服不少過去大家認為困難的事情，在初履勘專家學者肯定下，機場捷運準備好向社會大眾提出一流服務；說完後就將營運棒（麥克風）遞給桃園市長鄭文燦。

很多人都在說為何前總統馬英九時代無法通車，總統蔡英文上任後就能通，鄭文燦強調，馬英九時期如果能夠通車一定不會等到現在，蔡總統時代如果沒有經過這7個月的努力，也無法順利通車；機場捷運不可能靠吵架進步，能通車是靠專業力量的投入。鄭文燦說去年機場捷運可用度僅70％，對於機場捷運在市長任期內能否通車很擔心，不過在廠商、高鐵局、桃捷公司等各單位通力合作下，預期過年後就能正式通車。

機場捷運最快可望於春節前進行試營運，桃園大眾捷運公司也正在著手規劃試營運方案，鄭文燦表示，試乘方案過年前宣布，第一個月免費試乘預計以團體試乘、自由試乘各兩週，團體試乘要預約、自由試乘不用預約，照正常方式運作，提升營運單位與民眾熟悉度提高；第二個月正式通車將提供5折優惠。

桃捷公司董事長劉坤億表示，試營運原則上是先團體預約，之後再開放個人試乘；營運初期機場捷運班表將不區分尖離峰，將會是每15分鐘從台北各發出1般直達車與普通車，也就是每7.5分鐘有1班車。行車時間規劃A1台北站到A12桃園機場第一航廈站要在36分鐘內抵達。

廣告
  • 通部長賀陳旦（右起）、桃園市長鄭文燦、履勘小組委員藍武王與桃機公司董事長劉坤億等30日出席桃園機場捷運履勘小組會後記者會，除宣布履勘結果，並透露可能在農曆年試營運，朝正式通車邁進一大步。（記者張嘉明攝）

    通部長賀陳旦（右起）、桃園市長鄭文燦、履勘小組委員藍武王與桃機公司董事長劉坤億等30日出席桃園機場捷運履勘小組會後記者會，除宣布履勘結果，並透露可能在農曆年試營運，朝正式通車邁進一大步。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 桃捷 機場捷運 機捷 賀陳旦 鄭文燦
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：機場捷運試營運 先團體預約、再開放個人試乘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.