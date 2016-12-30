機場捷運試營運 先團體預約、再開放個人試乘

2016-12-30 19:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日下午機場捷運履勘結果記者會上，交通部長賀陳旦表示，新政府上任7個月時間，克服不少過去大家認為困難的事情，在初履勘專家學者肯定下，機場捷運準備好向社會大眾提出一流服務；說完後就將營運棒（麥克風）遞給桃園市長鄭文燦。

很多人都在說為何前總統馬英九時代無法通車，總統蔡英文上任後就能通，鄭文燦強調，馬英九時期如果能夠通車一定不會等到現在，蔡總統時代如果沒有經過這7個月的努力，也無法順利通車；機場捷運不可能靠吵架進步，能通車是靠專業力量的投入。鄭文燦說去年機場捷運可用度僅70％，對於機場捷運在市長任期內能否通車很擔心，不過在廠商、高鐵局、桃捷公司等各單位通力合作下，預期過年後就能正式通車。

機場捷運最快可望於春節前進行試營運，桃園大眾捷運公司也正在著手規劃試營運方案，鄭文燦表示，試乘方案過年前宣布，第一個月免費試乘預計以團體試乘、自由試乘各兩週，團體試乘要預約、自由試乘不用預約，照正常方式運作，提升營運單位與民眾熟悉度提高；第二個月正式通車將提供5折優惠。

桃捷公司董事長劉坤億表示，試營運原則上是先團體預約，之後再開放個人試乘；營運初期機場捷運班表將不區分尖離峰，將會是每15分鐘從台北各發出1般直達車與普通車，也就是每7.5分鐘有1班車。行車時間規劃A1台北站到A12桃園機場第一航廈站要在36分鐘內抵達。