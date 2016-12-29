「國立台中一中」將成歷史名詞 改制市立將有「新印象」

2016-12-29 19:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「國立高中職」即將成為歷史名詞！台中市國立高中職將於明年元月起改隸市立，國立台中一中迎接新制到來，已刻妥各處室使用的新行政章戳，將以「新印象」揮別「國立時代」，迎接新制啟動。

台中市17所國立高中職將在明年元旦改隸，因改制將屆，近日各校均忙於公文書資料更新，包括學校印信、教師聘書、公文書函、各單位章戳均須異動，國立名稱即將成為歷史名詞。

台中一中因應改隸需要，近日由學校文書組製作校內行政相關章戳，赫然發現，現行學校校內各單位行政章戳約近100枚，但各單位章戳各有特色，有圓形、橢圓形戳章、四方型印，且章戳大小不一。

配合改制市立，舊章戳均要更換，校方開會後決定統一新的章戳形式，因近日有公文往來，舊章還會持續使用到年末，校方趁改制前，把原百餘個舊章戳印大集合，逐一印下來留作紀念，紀錄一中的「國立時代」，未來也將列作校史文物的一部份，另也象徵學校準備好以「新印象」，邁向新局的起點。

台中一中校長陳木柱指出，中一中今年逢建校101年，學校從設校時的州立改為省立、國立至今，吸引中部最優秀學生就讀，代代相承創菁英典範，面對即將改為市立，校方還是會以優良傳統與學風，堅持既有的目標辦學，「無論校名怎麼改，一中教育本質不變」。