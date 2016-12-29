跨越色盲障礙 魯凱藝術家杜寒菘傳承雲豹文化
2016-12-29 18:35
魯凱藝術家杜寒菘展出立體雕塑作品。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導］魯凱族藝術家杜寒菘克服色盲考驗，不斷創作出令人驚豔的畫作，以「雲豹子民」為榮的他，最近集結以「里古烙」（魯凱語「雲豹」）為主題的繪本、雕塑、壁畫，今（29）日在屏東縣文化處舉辦創作展，要讓下一代認識雲豹、記得雲豹。
西魯凱人傳統自稱「雲豹的子民」，「雲豹的故鄉」也是西魯凱最古老部落古茶布安（俗稱舊好茶）的名字，西魯凱的傳說、神話、建築、禁忌、祭儀等文化，都與雲豹關係密切。
來自屏東縣霧台鄉好茶部落魯凱族的杜寒菘，克服色盲障礙，近年在藝術創作上屢獲肯定，曾獲大日本書藝院國際文化交流展銅牌、原住民族文化事業基金會2016年Pulima藝術獎首獎等，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」、「讓世界認識魯凱族」。
杜寒菘說，因先天限制，在他眼裡，粉紅色會變成藍色，咖啡色則呈現綠色，早期比較在意，因此會在畫筆、顏料旁註明顏色，但後來拋棄一切束縛，想用什麼就用什麼色彩；此外，雲豹就算已被宣告絕跡，在他心裡，仍願意相信雲豹還在，就像魯凱文化不會消失，也不能消失。
「里古烙：可以再看一眼嗎？」杜寒菘創作個展，即日起至明年3月26日，於屏東縣文化處4樓臺灣排灣族雕刻館登場，除發表繪本「里古烙」內的畫作外，還有7件立體雕塑。
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