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南投櫻花蟲害嚴重 如何防治令人頭痛

2016-12-29  14:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區，裡頭種植約300株的櫻花樹，近來了無生氣，初估約1成、30株有枯死之虞，令社區志工不敢掉以輕心，並深入調查後，終於找到病因，原來是遭象鼻蟲產卵寄生，才導致櫻花樹生命飽受威脅。

88年921大地震造成山河變色，也讓民眾了解水土保持與生態保育的重要性，鹿谷廣興社區在公所支持下，率先對財仔溪展開封溪，還成立守望相助隊巡視防範外界違規垂釣、捕捉以外，也種植櫻花、桂花、茶花、杜鵑、桃花、李花、柳樹等，使得景色隨季節變化萬千，生態也變得更加豐富，宛如一間大自然活教室，並成為莘莘學子戶外教學的好場所，而有「鹿谷後花園」的美譽。

廣興社區巡守隊志工錢聰卿等人表示，時序進入賞楓、賞梅之後，便換櫻花季登場，近10年來，社區民眾出錢出力陸續種植約3百株櫻花樹，包括河津櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，惟近來志工們前往園區進行除草時，發現有許多櫻花樹呈現奄奄一息之狀。

對農業學有專精的廣興村長黃筆顯，深入了解摒除氣候因素後，隨即與志工們找來鋸子鋸開部分櫻花樹身，進一步探究原因，結果發現樹心裡頭除有大小不一的凹洞以外，也赫見象鼻蟲的蟲卵、幼蟲，佐證櫻花樹是因產卵寄生的蟲害，才被剝奪生機，希望農政單位能協助防治。

鄉長黃東灝指出，社區民眾深恐化學投藥方式，衝擊多年來財仔溪生態保育成果，幾經討論後，公所、社區將同心協力找尋物理治療方法，予以對症下藥救治或補植，讓櫻花樹早日恢復健康。

針對櫻花樹蟲害防治問題，農委會特有生物研究保育中心除肯定地方的用心以外，也提供相關物理防治撇步，建議除可學習日本人在樹身張貼雙面膠，以黏性驅蟲的方式以外，也可利用瀝青、油漆或廢機油，塗抹在樹身，達到遏止、防護效果。

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  • 南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區櫻花樹，因遭象鼻蟲產卵寄生，導致許多櫻花樹奄奄一息，令社區志工十分關心。（記者謝介裕翻攝）

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