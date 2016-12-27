「黯到盡處，看見光」 中市再出版政治受難者故事

2016-12-27 18:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歷史不能缺頁！台中市政府再收錄政治受難者的故事，出版「黯到盡處，看見光」新書，紀錄並見證白色恐怖年代的歷史，台中市長林佳龍強調，歷史不能缺頁、傷痛不能忘記，但盼從歷史看見光，找到台灣前進的動力。

台中文化局出版「黯到盡處，看見光」新書，收錄15篇、17位政治受難者的歷史故事，今日舉辦新書發表會。林佳龍說，當上市長後，深刻感覺很多白色恐怖時期的歷史並未被記錄下來，但這一頁的歷史不能缺頁，因此大力推動口述歷史，他感謝政治受難者及其家屬願意走出來。

今日林佳龍並獻花給出席的政治受難者及其家屬。政治受難者劉明當年是台灣礦業鉅子，因仗義疏財性格，被控「資匪」，判刑10年，龐大家產遭沒收，其女、現任新民高中董事長的劉昭惠說，重述已往的記憶，就像是久癒的傷口又被撕裂，但她很感謝市府把歷史真相紀錄下來，讓大家明白今日的民主與自由得來不易。

政治受難者盧伯毅在228事件後逃亡至韓國，終其一生不曾回台，其在韓國所生的長男盧維赫，專程來台參與新書發表會；他說，雖然不太了解台灣的歷史，在知道父親過去的苦難歲月後，相當難過也很不捨，希望不要再發生有權力者迫害人權的事。

已91歲的黃金島是白色恐怖受難者，他說，最盼讓後代子孫了解歷史真相，更體認面對不公不義要勇於反抗，不能讓外來政權統治，要做台灣的主人。

林佳龍說，今年是台灣第3次政黨輪替，且4月7日列為言論自由日，出版第2本口述歷史「黯到盡處，看見光」特別有意義。

林佳龍說，最近有高中師生扮演希特勒及納粹黨，震撼社會，這代表轉型正義尚未完成，更需要教育下一代正確了解歷史，口述歷史是最重要的基礎，希望人權教育能在台灣全面推動，市府已規劃相關口述歷史出版計畫，讓大家不要忘記傷痛，並走出歷史看見光，也期待每個人都可以成為光，照亮社會。