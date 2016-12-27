反星光部隊演訓 新竹新豐鄉民擬向新加坡抗議

新竹縣新豐鄉民今早站在白布條前大聲抗議，砲轟政府沒有補償損失，更犧牲漁民的權益來代訓新加坡的星光部隊。（記者廖雪茹攝）

2016-12-27 13:09

〔記者廖雪茹／新豐報導〕「台全灣只有新竹縣漁民沒有漁業權！」新豐鄉坑子口靶場權益促進會今早召開記者會，砲轟為配合軍方對海射擊演訓，漁民只能靠竹筏和膠筏擠在一小塊海域捕撈，耗油又危險，但政府沒有補償損失，更犧牲漁民的權益來代訓新加坡的星光部隊，若政府再不正視，他們將逕向新加坡抗議。

新豐鄉漁業文化發展協會理事長方榮華今早在坡頭漁港會議室表示，新竹縣是全台唯一沒有漁業權的地方，漁民沒有漁船，只能靠竹筏和膠筏在近海捕撈，海上風浪大，竹筏和膠筏比漁船耗油、風險高，且作業時間被迫縮短，損失很大，更容易發生船難；但政府過去僅補助定置網，絶大部分的漁民都未獲補償。

坡頭村村長朱錦常表示，自民國52年來，受到軍方對海打靶射擊限制約3分之2海域，新竹縣漁民只能在坡頭漁港謀生，又不能往北逾越桃園永安海域，漁民在繞道行駛後，全部擠在僅4平方公里的海域作業，7、80艘竹筏或膠筏擠在一起，可以說是「網滿為患」，常因此發生碰撞而毀損，十分困窘。

協會總幹事翁鎮縣強調，為國家安全，國軍射擊演訓漁民尚可忍耐，但數十年來代訓新加坡星光部隊，政府獲得好處，卻犧牲漁民的權益；對此，過去國民黨政府視而不見，現在民進黨全面執政，應該推動「轉型正義」，為弱勢漁民發聲。

坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅表示，現有逾2000名漁民加入連署陳情，經開會討論提出8大訴求，包括數十年來漁民權益受損，每艘船補償200萬元；因繞道航行，今後每月應補貼每艘船2萬元油料費；應依法協助被徵收土地的業主，將區外農地變更建地；應補償數十年來業主的房租補貼等。

另包括縣議會議長張鎮榮辦公室主任許秋榮、鄉代簡崇渙、新豐村長吳石明和多名漁民出席，憲兵隊和竹北警方也到場蒐集情資，維護秩序。