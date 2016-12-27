美景再也看不到？ 頭城大溪鷹石尖恐封閉

頭城大溪鷹石尖懸崖突出的石頭，許多民眾會爬到此處拍照留念，並感受壯麗的山海美景。（資料照，記者林敬倫攝）

2016-12-27 12:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮秘境「鷹石尖」坐擁海景，被網友票選為台灣10大景點之一，但管理單位東北角風景區管理處近期與地質專家至現地會勘，認為該地斷崖有潛在性裂縫，具崩塌風險，與地方民眾開會研議後，決定封閉。

頭城鎮民代表尤瑞傑聞訊表示，基於安全考量該封閉；大溪里長陳色雄則指出，如此美景封閉了很可惜。

鷹石尖海拔411公尺，坐擁海天一色美景，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹展翅奇特景緻，站立石上好像站在老鷹背上翱翔天際，還能遠眺綿延的海岸線與龜山島；陳色雄指出，每逢假日一天有3000多人次爬上鷹石尖觀賞美景，甚至連外國遊客也會不惜弄髒婚紗，登頂拍攝結婚照，這樣的觀光資源不好好投資利用相當可惜。

陳色雄表示，政府相關單位應該採於頂端設置保護措施，並做上山的人數管制，以更積極的態度去處理地質危險的問題，並非用封閉這樣消極的態度，且鷹石尖頂端是私有地，地主也同意配合政府發展觀光，站在地方民眾的立場，絕對不支持封閉。

尤瑞傑則表示，鷹石尖遊客眾多，地方上當然希望發展觀光，帶動發展，但基於安全考量，還是應該要封閉，因為岩石突然崩塌，造成遊客墜落，誰要來承擔責任？

東北角風景區管理處副處長陳煜川表示，私有地地主雖然願意配合進行發展，但地質專家認為，該地區有三個點有潛在性裂縫，其中包含很多遊客都會爬到凸出的岩地，且多數遊客都是一次2、3個人站在上面，崩塌風險相當高，如果做圍籬阻絕，因兼顧現地美觀，不會做太高或有刺的圍籬，如遊客不自律，能否達到實際阻絕效果是個問題。

陳煜川說，現階段初步決定會封閉鷹石尖的路口，不再讓遊客往上爬，但仍非定案，要怎麼封、何時會開始進行封閉，都還待討論，未來也會繼續與地方民眾開會溝通，聽取意見，研議出最理想的方案。

從鷹石尖上可俯瞰大溪壯麗的海岸線。（資料照，記者林敬倫攝）