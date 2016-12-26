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這張祈願卡怨氣太強 網友笑翻：不是這樣用的啦

2016-12-26  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕許多學生在大考來臨時，總喜愛去文昌廟或是孔廟祈求考試順利，並在祈願卡上寫上願望後交給廟方，就有網友在網上分享一張小朋友寫的祈願卡，稚氣的內容，讓網友笑翻。

日前一名網友在《爆料公社》發文表示，「這個小孩...有前途」，並附上一張照片，照片中是一張桃園孔廟的祈願卡，只見劉姓學生在祈願卡上寫著，「我希望黃XX考試最後一名」，讓原PO看了直呼，「許願卡不是這樣用低」。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「當成遊戲王陷阱卡嗎？」、「這就是小孩子很坦白」、「字都寫錯了，這願望應該不會成真了」、「 小孩是誠實的」、「 可能沒辦法喔…錯字先扣你分」、「到底是有多討厭他」。

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  • 網友在網上分享一張小朋友寫的祈願卡，稚氣的內容，讓網友看了笑翻。（擷取自爆料公社）

    網友在網上分享一張小朋友寫的祈願卡，稚氣的內容，讓網友看了笑翻。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 前途 孔廟 學生 桃園縣 爆廢公社 考試 許願卡 錯字
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