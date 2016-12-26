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阿蓮芭樂通過國際驗證 拿到國貿快速通關門票

高雄阿蓮芭樂通過GLOBAL G.A.P國際驗證，拿到國貿快速通關門票。（記者蘇福男攝）

2016-12-26  16:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市農業局輔導阿蓮區農會芭樂國際認證，歷經1年的努力，終於拿到GLOBAL G.A.P國際驗證，這是高雄第1張、也是全台經由政府機構輔導農會的首張5.0驗證。

高雄市府秘書長楊明州今天上午出席驗證通過發表會表示，高雄芭樂年產量達5萬公噸，佔全台產量35%，為使高市水果打開海外市場，與世界潮流接軌，市府輔導阿蓮農會相繼通過產銷履歷、清真認證。

他說，歷經1年打拚取得的GLOBAL G.A.P國際驗證，是由歐洲零售商協會EUREP制定，「有如優良血統證明」，目前共有遍佈各大洲的124個國家採用，取得認證，就如同得到1張國際貿易快速通關券，不但能促進出口，更能提升農業操作的標準化，確保農產品品質。

農業局長蔡復進表示，高雄芭樂產量品質全台第一，也是高雄主要外銷農產品，每年都有上百噸外銷的佳績，訂單年年倍增，今年阿蓮芭樂產量雖因風災銳減一半，但阿蓮農會仍斥資200萬元，打造有如高端實驗室的室內包裝廠，全程溫度控制在3至5度左右，確保芭樂外銷品質。

他說，目前海外貿易商得知阿蓮芭樂取得GLOBAL G.A.P.驗證，表示期待，加拿大市場目前更供不應求，風災至今陸續有100箱芭樂出貨。

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  • 阿蓮農會斥資200萬元，打造有如高端實驗室的室內包裝廠。（記者蘇福男攝）

    阿蓮農會斥資200萬元，打造有如高端實驗室的室內包裝廠。（記者蘇福男攝）

  • 高雄芭樂產量品質全台第一，也是高雄主要外銷農產品。（記者蘇福男攝）

    高雄芭樂產量品質全台第一，也是高雄主要外銷農產品。（記者蘇福男攝）

  • 品檢員在室內包裝場全副武裝篩選、包裝芭樂。（記者蘇福男攝）

    品檢員在室內包裝場全副武裝篩選、包裝芭樂。（記者蘇福男攝）

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