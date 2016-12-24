台南有「胖地」 賴清德引以為傲

2016-12-24 20:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府引進「共同工作空間」及創客「自造實驗工坊」功能概念，打造『台南數位文創園區』，以合宜價格讓來自不同領域的青年創業空間，3年來已有56組個人或團隊進駐，今天舉行成果發表會，市長賴清德邀大家齊聚一堂，鼓勵年輕人勇敢實現夢想。

「台南數位文創園區—胖地」，是全台第1個官方成立的數位文創園地，所租用的舊透天庴，正是市長賴清德以前立委服務處，賴清德今天來為胖地3週年慶生，別有滋味在心頭，鼓勵大家新創精神為台灣注入活力，更不要怕失敗，勇於追夢。

賴清德並舉前陣子拜訪以色列經驗，面對艱困環境就是依靠創意生存下來，他們對於人民的從小教育就是鼓勵年輕人勇於創業，甚至強調失敗也是創業的部分，這一點就與台灣相反，台灣的家長反而希望自己的孩子努力讀書。

賴清德認為，現在傳統的產業已不符時代潮流，應該是要幾個人一起創立一個新公司，結合每個人的長才發揮實力，並與國際接軌，台灣也應該邁向這樣的步伐。

研考會主委趙卿惠表示，「台南數位文創園區—胖地」是全台第一個官方成立的數位園區，雖然佔地不大，卻小而精，培養許多堅強的團隊，同時也鼓勵創業過程容許犯錯，而且錯誤也應該得到回報，即使有百分之99的失敗，只要有1家成功，就能進入國際，11月甫獲得勞動部百萬創客擂台冠軍，將數位製造應用在本土開源義肢研發的「台灣神手」，即獲得100萬元獎金，專注於實境解謎遊戲的「芒果遊戲」獲得去年度地方產業創新研發推動計畫。

趙卿惠表示，台南數位文創園區今年更主辦了FabLearn 與美國史丹福大學授權的FabLearn會議教導程式語言，希望程式語言成為我們教育生活的一部分，希望下一代將會爬得比我們更高，走得比我們更遠。

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