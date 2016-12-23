境外污染物影響 北台灣PM2.5濃度偏高

2016-12-23 12:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕受境外污染物影響，北台灣自清晨起空氣品質就逐漸惡化，自中午已有多處的空氣品質指標（AQI）」亮起「警戒橘」燈號，此外彰化及雲林也有局部地區達到「警戒橘」，其餘全台各地目前空氣品質都在象徵「普通」的黃色燈號，提醒民眾注意空品惡化可能帶來的呼吸道問題。

根據環保署空氣品質監測網資料，目前包括基隆，北市士林、陽明、松山、中山、古亭、萬華，新北汐止、萬里、林口、新店、板橋，桃園觀音、大園、龍潭、平鎮，新竹湖口，彰化線西，雲林崙背、麥寮、台西，以及屏東測站，AQI都呈現「警戒橘」，指標污染物為PM2.5，提醒敏感族群，包括老人、幼童、心血管疾病及氣喘患者須特別留意。

此外，全台各地目前僅墾丁還在綠色良好等級，其餘包括花蓮、台東等地區，也都轉為黃色普通等級，提醒所有民眾不可掉以輕心。