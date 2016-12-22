鄭文燦：工安紀錄差的廠商將列入黑名單
2016-12-22 20:54
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天傍晚到桃園區殯儀館慰問大溪高中工安意外死者家屬時表示，針對學校工程，教育局及政風處會將工安列為重要查核項目，如果工安紀錄差的廠商將列入黑名單，也建議將勞檢工安紀錄列為公開資料，至少讓縣市政府在標案評選時可列為參考項目。
大溪高中發生五死工安意外，其中徐建成遺體已經送往桃園區殯儀館，鄭文燦今天傍晚到桃園殯儀館慰問徐建成的太太劉愛卿；鄭文燦說，對於五位死者家屬會採取一對一服務，協助家屬善後，除職災補助外，還會協助向廠商求償。
鄭文燦也呼籲地檢署、勞檢單位儘快查明真相，釐清工地管理是否鬆散，鷹架架設、灌漿是否按照標準作業流程，市府也會通知所有學校工程工地要加強管理。
鄭文燦說，雖然桃園市的勞檢由勞動部負責，但未來會移轉給市府，移轉後會將營造業列為勞檢重點，此外，出狀況的巨佳營造，這五年來只承包桃園五件學校工程，經營重心放在新北、新竹，因此，建議公開廠商勞檢工安紀錄，至少讓標案在評選時可以列為參考項目。
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