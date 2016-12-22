反同婚團體：7成6民眾贊成同婚訴諸公投

2016-12-22 18:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕下一代幸福聯盟今日公布「同性婚姻入法應停止審查交付公投」全國民調結果，其中7成6民眾贊成同性婚姻訴諸公投，6成民眾支持另外立專法，下一代幸福聯盟家長代表曾憲瑩表示，同性婚姻議題最近引起社會嚴重的爭議與對立，今天則呼籲立法院應該立即停止審查、並交付公投。

曾憲瑩指出，同性婚姻是一個沒有共識且對立嚴重的議題，其次立法院目前的審查方式，是抱持強行闖關、黑箱作業的態度，沒有給社會對話的時間與空間，也沒有任何影響評估報告，根本就是盲目修法；另外修法會如何影響教育衝擊孩子，教育部也沒有任何影響評估報告。

曾憲瑩也表示，司法及法制委員會僅13個立委執行審查，這是少數委員的決定，這樣的修法對於憲法已經規定一夫一妻算是違憲，且尤美女委員的先生黃瑞明也是大法官，這恐造成黑箱作業，且公投才能算是真正的民意，基於這些理由，呼籲立法院應該停止審查，交付公投。

根據全國民調和部分選區民調數據顯示，當問到不論是修民法或是立專法，民眾是贊成改變婚姻的定義，允許男男或女女結婚時，在1110調查樣本中，52.6%民眾反對；另外針對同性婚姻是否會影響到學校教育，74%民眾認為，未來會影響到教育，包括教育教材內容都會受影響，另外70.8%民眾，認為同性婚姻會影響到孩子的婚姻家庭觀念，進而影響到成長與未來對象的選擇。至於同性婚姻有人主張修民法，也有人主張立專法，贊成全民公投的民眾比例達76.4%。

曾憲瑩表示，同性婚姻議題，在台灣似乎變成是非題，下一代幸福聯盟認為，應該可以是申論題甚至是選擇題，應先把爭議擱置下來，而實際探討那些權益可以得到保障，比如說醫療、財產，調查報告就指出，高達57%支持修醫療、財產專法，民眾心聲明顯就是擱置爭議、保障權益。。

下一代幸福聯盟也呼籲，蔡英文應約束黨內立委，步調一致、暫緩修法，讓社會有更多溝通和討論的機會，而非執意通過某個版本，若執政黨和立委仍不願意聽半數以上民意，執意推動高度爭議性草案引起社會對立，相信此乃非國家社稷之福。