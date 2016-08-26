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文旦減產 中盤商搶貨源 警啟動「護柚專案」

斗六文旦大幅減產，頂級貨供不應求。（記者詹士弘攝）

2016-08-26  21:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦減產2至5成，中盤商為搶貨源，各自出招，有人捧現金，有人先匯錢，但因貨源減少，有錢買到文旦的也是七折八扣；警方則啟動「護柚專案」，目標「零失竊」，不讓柚農再增損失。

文旦受今年天候異常影響，產量減少2到5成，雲林縣府秘書長黃玉霜表示，文旦結果率不佳，所幸品質不受影響，但僅剩的文旦更顯珍貴，易遭宵小覬覦，縣長李進勇為守護柚農一整年的心血，已指示警察局啟動「護柚專案」，結合民間巡守隊，加強巡邏增加見警率，目標「零失竊」。

文旦農黃金標表示，由於文旦大幅減產，中盤商搶貨搶得兇，他的文旦在採收前已被預購一空，長期合作的中盤商10天前就已提前匯款，但因文旦數量有限，無法全數供貨，屆時還得退款給中盤商。

文旦農許明舜也表示，由於供不應求，但又需滿足老顧客及中盤商，最終只能限量供貨，人人都買的到，但都是不足客供貨，只能等待明年豐收，才能滿足每個主顧客。

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  • 縣府秘書長黃玉霜拜訪文旦農黃金標，了解這一季文旦生產狀況。（記者詹士弘攝）

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  • 黃金標（右） 生產御用等級文旦，甜度高達13到14度，秘書長黃玉霜（左）吃了都說讚。（記者詹士弘攝）

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  • 雲林縣警察局啟動「護柚專案」，目標「零失竊」。（記者詹士弘攝）

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  • 文旦農進行分級包裝，頂級御用每公斤可賣500元。（記者詹士弘攝）

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相關關鍵字： 供貨 失竊 文旦 斗六文旦 李進勇 柚子 減產 護柚專案 零失竊
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