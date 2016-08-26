文旦減產 中盤商搶貨源 警啟動「護柚專案」
2016-08-26 21:18
斗六文旦大幅減產，頂級貨供不應求。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦減產2至5成，中盤商為搶貨源，各自出招，有人捧現金，有人先匯錢，但因貨源減少，有錢買到文旦的也是七折八扣；警方則啟動「護柚專案」，目標「零失竊」，不讓柚農再增損失。
文旦受今年天候異常影響，產量減少2到5成，雲林縣府秘書長黃玉霜表示，文旦結果率不佳，所幸品質不受影響，但僅剩的文旦更顯珍貴，易遭宵小覬覦，縣長李進勇為守護柚農一整年的心血，已指示警察局啟動「護柚專案」，結合民間巡守隊，加強巡邏增加見警率，目標「零失竊」。
文旦農黃金標表示，由於文旦大幅減產，中盤商搶貨搶得兇，他的文旦在採收前已被預購一空，長期合作的中盤商10天前就已提前匯款，但因文旦數量有限，無法全數供貨，屆時還得退款給中盤商。
文旦農許明舜也表示，由於供不應求，但又需滿足老顧客及中盤商，最終只能限量供貨，人人都買的到，但都是不足客供貨，只能等待明年豐收，才能滿足每個主顧客。
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