背包旅店進駐高雄：零中國團等於零系統性風險

2016-08-26 17:52

〔記者葛祐豪、張忠義／高雄報導〕正當中國團客銳減，專接中國團的飯店旅館慘兮兮，背包旅店「承億輕旅」今進駐高雄，強調跳脫中客團窠臼，零中國團等於零系統性風險。

「承億輕旅」是全台最大連鎖背包客設計旅店，目前已有花蓮、嘉義、台南分館，昨天進軍高雄，地點選擇在交通便利的捷運美麗島站九號出口處。

該旅店的目標市場，鎖定港澳星馬及日韓的年輕獨立旅行者、背包客，不接中國團客，飯店強調「 零中國團等於零系統性風險」。

「承億輕旅」每晚入住最低僅需600元，還提供免費自助早餐，經濟划算，平均住房率超過八成，假日則滿房，高雄店也將推出打工換宿的好康。

台灣有部分背包客棧與民宿，並未合法登記，品質與安全堪慮，「承億輕旅」強調擁有合法旅館營業登記證，公安與消防都通過檢驗。

飯店表示，做好市場區隔，不會受中國團大幅漸少的波及，依舊能持續擴點，將沿著台灣鐵道尋找新地點，預計5年內開設20家分店。