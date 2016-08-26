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背包旅店進駐高雄：零中國團等於零系統性風險

2016-08-26  17:52

〔記者葛祐豪、張忠義／高雄報導〕正當中國團客銳減，專接中國團的飯店旅館慘兮兮，背包旅店「承億輕旅」今進駐高雄，強調跳脫中客團窠臼，零中國團等於零系統性風險。

「承億輕旅」是全台最大連鎖背包客設計旅店，目前已有花蓮、嘉義、台南分館，昨天進軍高雄，地點選擇在交通便利的捷運美麗島站九號出口處。

該旅店的目標市場，鎖定港澳星馬及日韓的年輕獨立旅行者、背包客，不接中國團客，飯店強調「 零中國團等於零系統性風險」。

「承億輕旅」每晚入住最低僅需600元，還提供免費自助早餐，經濟划算，平均住房率超過八成，假日則滿房，高雄店也將推出打工換宿的好康。

台灣有部分背包客棧與民宿，並未合法登記，品質與安全堪慮，「承億輕旅」強調擁有合法旅館營業登記證，公安與消防都通過檢驗。

飯店表示，做好市場區隔，不會受中國團大幅漸少的波及，依舊能持續擴點，將沿著台灣鐵道尋找新地點，預計5年內開設20家分店。

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  • 承億輕旅房間簡潔，最大特色是有10人團體房，上下舖設計，仿自國外的青年旅館。 （記者張忠義攝）

    承億輕旅房間簡潔，最大特色是有10人團體房，上下舖設計，仿自國外的青年旅館。 （記者張忠義攝）

  • 承億輕旅房間簡潔，交誼廳可以跟各地旅人交流。（記者張忠義攝）

    承億輕旅房間簡潔，交誼廳可以跟各地旅人交流。（記者張忠義攝）

  • 年輕獨立旅行背包客預算不多，大多選擇輕簡、便利的旅宿，重點要交通方便。 （記者張忠義攝）

    年輕獨立旅行背包客預算不多，大多選擇輕簡、便利的旅宿，重點要交通方便。 （記者張忠義攝）

  • 承億輕旅年輕女總座陳瑄筑，她說承億的催生是來自於學生時期，在國外進行背包客旅行旅遊所帶來的靈感。 （記者張忠義攝）

    承億輕旅年輕女總座陳瑄筑，她說承億的催生是來自於學生時期，在國外進行背包客旅行旅遊所帶來的靈感。 （記者張忠義攝）

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