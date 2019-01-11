稅務獎勵金爭議／工商界:廢除獎勵金 避免弊端

2019-01-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕針對財政部編列稅務獎勵金，是否會助長惡質查稅之風？工商界表示，建議廢除稅務獎勵金以免衍生弊端，而上市櫃企業目前都有簽證會計師，等於替財政部先行把關，問題不大；北市微型規模的零售業者則表示，稅務人員上門，通常是協助多、刁難少，惡質查稅的情況並不多。

全國工業總會表示，稅務人員分內勤和外勤，設獎金制度只有一部分人拿到，會否造成不平等，使得沒獎金的人不願做事，有獎金的拚命衝業績，可再審慎評估。

全國商業總會指出，確實聽過查稅獎金衍生的問題，例如為了獎金，稅務人員可把企業申報的發票列為不符規定予以剔除，企業就必須補稅。但近年超徵的稅款是否來自於此，不得而知，財政部可以主動澄清。

中小企業總會認為，上市櫃公司都有會計師簽證財報，不論是報帳開支或者其他項目，都有一套標準，問題不大。「當然也有認定的模糊地帶，例如公關費、交際費等等，若在規範的邊緣，稅務人員就有執法寬或鬆的空間。」但中小企總強調，如果企業認為自己受了委屈，可要求財政部解釋。另有些機構因為捐款多、開支少，容易被主管機關稽查，此時業主可以拿出合理證據。

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