搶兩岸主導 吳將邀國民黨縣市長便當會

2018-12-27

明年五二０後 解除赴中管制

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○年總統大選開跑，藍營內部被點名的要角動作頻頻，國民黨主席吳敦義昨也出招，明年一月九日將邀國民黨十五位縣市首長列席中常會，並在中常會前召開兩岸城市交流相關事項便當會，這被視為是搶兩岸話語權，為明年五二○後吳的管制解除後赴中國訪問暖身。

吳敦義為卸任副總統，依國家機密保護法規定，吳在卸任後三年內，若要赴中國須經總統府同意，否則不得前往；吳敦義的三年管制期到明年五月廿日才期滿，不用再經總統府同意。

國民黨昨舉行中常會，國民黨發言人洪孟楷會後轉述，國民黨副主席兼秘書長曾永權在會中宣布，明年一月九日的中常會將正式邀請十五位黨籍縣市長列席中常會，中常會前將以便當會的形式與黨籍縣市首長召開兩岸城市交流相關事項會議。

吳邀黨籍縣市長討論兩岸城市交流，被視為是角逐二○二○年總統大選的第一步，也為明年赴中國訪問暖身，引發關注。黨務人士指出，黨主席特別顧問兼國民黨大陸事務部主任周繼祥在九合一大選後有到過北京，與對岸保持溝通，明年一月九日的會議也將由周向藍營縣市長做簡報。

據了解，過去曾率隊帶「藍八縣市」到北京談觀光、農產品銷售等議題的苗栗縣長徐耀昌反映，希望未來十五個藍營執政的縣市仍有機會到中國城市交流，希望黨中央統籌主導。

黨務人士指出，和十五位縣市長開會，希望由黨中央對口，直接和國台辦溝通，把位階提高，中國大陸各城市也會有國台辦給的方針可循，腳步一致，兩岸城市間的交流會更方便、順利，更容易在短時間內看到交流成效。

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