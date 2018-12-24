九二共識標籤化？ 吳：誰講兩岸一家親

2018-12-24

〔記者沈佩瑤、陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲感嘆「九二共識」、「兩岸一家親」名詞在台灣已被標籤化，國民黨主席吳敦義昨批柯，九二共識是事實，「什麼叫標籤化？又是誰自己講『兩岸一家親』？」

柯文哲則在受訪時強調，他意思是要重視內容，而不是標籤，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，都有一批人贊成、一批人反對，但贊成與反對的人都不曉得他們支持什麼，「九二共識的內容是什麼？每個人講法都不一樣，這才是問題。」

柯文哲日前出席雙城論壇晚宴，再提「兩岸一家親」，前天有媒體問準高雄市長韓國瑜的看法，韓表示他與柯的看法不一樣，「有沒有真正從心裡面的認知」非常重要，如果兩岸的事務都是從嘴巴「滑過去」，那是不會有效果的。對此，柯文哲昨劈頭便先強調自己有看過報導內容，這就是典型的媒體挑撥，沒有什麼。

他話鋒一轉指出，在台灣，標籤政治太明顯，所以在社會當中能否透過協調機制，講出一個大家都比較能夠忍受的名詞，就像這次公投，開票結果如果比率是五十一％對上四十九％，難道四十九％要完全聽五十一％的話嗎？

柯：重要的是內容

柯文哲強調，他意思是要重視內容，而不是標籤；他認為，大家應該坐下來討論，找出一個大家都能接受的方法，增加善意，降低衝突。

另外，吳敦義參加革命實踐研究院中興菁英班結業式時說，馬政府時代兩岸關係和諧，經濟成長率也比現在好，可是因為太陽花，服貿實在太可惜。「那個花把我們未來賺的很多錢都…唉！」

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