雲、屏提升防疫 廚餘養豬戶列管輔導

2018-12-18

〔記者葉永騫、林國賢／綜合報導〕非洲豬瘟疫情不斷升高，為防範疫情入侵，各地方農業單位加強稽查廚餘養豬場外，也要求一般養豬場做好防疫措施，並建議養豬戶約束工作人員避免前往中國等疫區參觀，更不能攜帶任何肉品回來。

雲林縣是全台第一大養豬縣市，有一千二百多場養豬場，共養殖約一百四十三萬頭豬隻。雲林縣農業處長張鴻猷表示，已舉辦多場豬瘟防疫宣導會，盼養豬業者提高警覺，落實自主管理，做好防疫措施。

此外，雲林縣九十三場廚餘養豬場都已完成清查，除廿場以豆粕為飼料外，其餘各廚餘養豬場蒸煮設備都符合規定，目前未發現違規，農業處與環保局將持續加強稽查。

屏東縣是全台養豬第二大縣市，有一千七百個養豬場，共養殖約一百一十七萬頭豬隻。屏東縣農業處表示，八月起就不斷輔導養豬業者加強養豬場的防疫，並已針對全縣養豬戶全面噴藥消毒。對於以廚餘為飼料的二百六十場養豬場，則列管並逐一輔導。

屏東縣農業處副處長鄭永裕表示，台灣養豬業者無法承受再一次的衝擊，口蹄疫已讓台灣二十一年受影響，好不容易才恢復元氣，這次的豬瘟疫情一定要守住。食用廚餘的大型養豬場都已經提升防疫措施，並要求工作人員不要前往中國。

鄭永裕也說，小型養豬戶是防疫最弱的一環，屏東縣一百五十戶的小型養豬場特別需要加強輔導。一來是小型養豬戶的養豬頭數只有幾十頭到上百頭，設備比較不足，二來資訊也較不易取得，稍有不慎就會變成疫情的突破口。縣府除已協助完成豬舍消毒外，也鼓勵養豬戶改餵食飼料。

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