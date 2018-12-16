中國千人計畫 滲透美國衛生研究院

2018-12-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）十三日證實，美國有一小部分受聘於NIH等美國聯邦機構的外國研究學者，私下接受中國資助、參與「千人計畫」，違規轉移美國智慧財產權。中國近十年來針對國家重點發展項目，積極推動簡稱「千人計畫」的「海外高層次人才引進計畫」，以優渥的待遇及補助，戰略性吸引海外名校學者、專業技術人才，協助發展中國高階技術領域及產業。

NIH發布的違規行為內部調查報告顯示，部分研究人員未依規定申報從外國政府獲得的資源（包括財務報酬），隱瞞與外國機構的聯繫或利益關係，甚至在外國設立實驗室。調查並發現，部分研究人員試圖破壞NIH的同儕審查系統，將科學研究計畫、提案、會議內容，與其他無權接觸相關資料的人員分享。

報告指出，NIH同儕審查系統的部分成員兼具北京「千人計畫」成員身分，導致保密資料被輾轉交給外國政府。NIH顧問委員會共同主席威爾遜（M. Roy Wilson）告訴美國《波士頓環球報》旗下網站：「問題很嚴重，這不只是零星的個案。入選千人計畫的其中一個關鍵條件，就是能接觸美國的智慧財產權。」

報告建議，NIH必須提高同儕審查系統的安全性；與聯邦調查局（FBI）等政府機構合作；加強對外國學者的網路安全管控；要求資助機構明確披露相關研究計畫是否涉及國際合作、他國利益、外國機構支持。調查小組指出，雖然該報告聚焦中國影響，但其他國家的部分研究人員也有類似的違規問題；NIH歡迎外國研究人員，但也必須防範少數「壞人」。

NIH隸屬美國衛生及人類服務部，由聯邦政府撥款，是美國最大的醫學科研機構。

大約一年前，NIH對外國政府機構影響該院學術研究的問題開始有所警覺；NIH院長柯林斯（Francis Collins）今年八月曾致函約一萬家接受NIH資助的機構，要求協助遏制這些影響。

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