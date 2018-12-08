賴揆：只有我離開 總統才能大破大立

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德在民進黨九合一選舉敗選當晚請辭但獲總統慰留，有關他在明年一月總預算於立法院審完後將再度請辭的傳聞不斷，賴清德昨宣布，時間一到他會堅定離開，負起政治責任，不會讓敗選檢討流於空言，「只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。
「不會讓敗選檢討流於空言」
有關誰接任閣揆，賴清德表示，下任行政院長屬於總統的權責，應該尊重。
賴清德並說，時間一到會堅定離開，率內閣總辭，在此之前，則率團隊全力以赴。媒體追問，時間一到就離職的時間點，是指立院本會期結束後嗎？賴揆對此僅表示：「到時候我再跟大家報告」。
至於是否參選二○二○年總統，賴清德表示，蔡總統與他都是民進黨籍，「我們一心一意要捍衛台灣主權，維護台灣民主自由與人權的方式，這樣的目標要大家共同來完成，不管我何時離開，都是這個陣營的一份子，大家彼此都是夥伴」。他並說，感謝總統的器重，幫助台灣有很多方式。
賴清德昨召開記者會表示，去年九月他接任行政院院長，因為當時的執政已經出現問題，他願意協助解這個難局，但「很可惜，經過一年的努力，並沒有成功」。
他指出，十一月二十四日他堅定地留下來穩定政局，是因民進黨已經大敗，但不能夠敗不成軍、不能夠潰敗，更何況在他任內發生的普悠瑪事件，立法院已排定要他到院報告，他也希望能夠就後續的公投事項與立法院妥善處理，並希望讓立法院審議中的預算跟各項法案能夠持續順利地推動。
賴揆說，「我也要跟社會報告，時間一到我也會堅定地離開，負起政治責任，不讓檢討流於空言」。
賴清德表示，十一月二十七日他重新回到曾經服務十二年的國會殿堂接受質詢，「我深刻感受到，民主政治肩負起政治責任是最高的價值」，任何人都不可違背，「更何況我是民主萬歲的人」。
不過，他強調，在此之前，他與行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉，他不管是堅定地留下或堅定地離開，都不是為了個人，「我都是為了大局、都是為了台灣，也只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。
上週六召集各部會首長進行政策檢討會議後，賴揆今天上午在行政院舉行「說明選後檢討結果」記者會，媒體則高度關切其去留問題。賴揆的說法，意味著明年一月中央政府總預算審完將離職。
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