川普給90天協商 只是暫緩動手 分析師︰中國免高興 美關稅大刀還架頸上

2018-12-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕川習會達成協議，美國暫緩對中國二千億美元產品調高關稅，讓雙方有九十天時間繼續協商。但分析師表示，中國政府沒有理由慶祝，因美國的關稅大刀仍架在他們的脖子上。

前美國財政部官員、華府「外交關係委員會」資深研究員塞斯特（Brad Sester）表示，在中國經濟放緩之際，中國領導人習近平避免了一場貿易衝突，讓中國有更多時間可推動刺激措施到位；美國總統川普只是暫緩動手、並未做太多讓步，且在雙方持續貿易協商中，讓美國先取得有利的黃豆輸出到中國的機會；未來貿易戰能否熄火，最困難的還是如何針對更廣泛問題尋求共識的基礎。

前中國商務部官員周小明認為，對這次停火抱持歡迎態度，因為這避免了貿易戰升級，也為談判爭取更多時間；但中國沒有理由慶祝，因美國新關稅的威脅大刀仍然存在，隨時都會砍下來。

前美國財政部中國專家、洛杉磯TCW集團基金經理人駱文傑（David Loevinger）直言，儘管川普與習近平透過這次協商，取得暫時互不加徵關稅的成果，但在九十天後很難看到根本的改變。

九十天後 仍難看到根本的改變

駱文傑指出：「美中貿易戰的達摩克里斯（Damocles）之劍依舊懸在那裡，閃爍著寒光，也許在明年三月的時候，會再看到美國揮舞這把劍。」

雪梨AMP資本投資策略長奧立佛（Shane Oliver）說，因貿易衝突升高而感到不安的金融市場，見到川習會的結果，可暫時鬆口氣，這對全球經濟和股市是好消息，尤其是新興市場。

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