盧秀燕：盡力爭取復辦東亞青運

2018-11-29

〔記者鍾麗華、黃欣柏、張瑞楨／綜合報導〕中國今年七月施壓東亞奧會取消台中市主辦東亞青年運動會，台中市長當選人盧秀燕表態爭取恢復主辦，中國國台辦並未正面回應，發言人馬曉光昨在例行記者會表示，「取消二○一九年台中東亞青年運動會，是東亞奧協理事會集體做出的決定。」

盧秀燕昨被問及此事時表示，上任後將爭取舉辦東亞青運，會全力與對岸磋商，也希望中央政府能全力給予支持，「不到最後關頭，不要輕言放棄。」

盧秀燕並強調，會全力協調與爭取，要辦就要辦好，不能草率，以積極正面的態度，朝向發揚台中能見度，以及維護選手權益的方向進行。

此外，針對國民黨高雄市長當選人韓國瑜認同「九二共識」，馬曉光稱，在對兩岸關係性質、兩岸城市交流的性質有正確認知基礎上，歡迎包含高雄在內的台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞的親情和福祉。

國台辦：

兩岸城市交流將更廣、更大

馬曉光還說，已有大陸的旅遊業者組團去高雄旅遊，這是一個好開始。被問到觀光客赴台人數是否會增加時，馬曉光稱，「由於島內局勢出現了一些變化，在對兩岸關係性質和對兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，兩岸的城市交流將來應該是範圍更廣、規模更大。」

陸委會對此回應，政府歡迎陸客來台旅遊立場從未改變，呼籲中國大陸方面以開放的態度面對陸客來台，不應預設政治前提，避免以政治因素干擾兩岸旅遊市場運作。

陸委會說，政府持續放寬及檢討相關措施，目前團客每日配額五千人，自由行每日配額為六千人，惟陸方因政治因素，限制陸方旅客來台，致每日來台旅客離配額上限仍有空間，責任在陸方而非我方。

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