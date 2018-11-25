焦點評論》蔡英文用錯的手段 做對的事

2018-11-25

記者蘇永耀／特稿

九合一選舉結果昨晚出爐，執政黨大敗，蔡英文總統領導的民進黨政府，不僅未通過期中考試，隨總統及立委選舉將在一年多後登場，蔡總統已面臨最嚴酷的政權危機考驗。

選舉挫敗，蔡總統這兩年多執政成績評價兩極，是最大主因。

以推動勞基法修法為例，原是美事一樁，卻搞得勞資雙方都不滿，甚至窒礙難行，行政立法完全執政的蔡政府，對於這起手式的重大改革，居然還須透過二次修法才能暫時平息。

做對的事情固然重要，把事情做對才更關鍵。

軍公教年改早已是朝野共識，就待國會修法落實。但蔡政府在操作上卻把戰線拉長，從國是會議到分區座談，不僅無法凝聚更大全民共識，治絲益棼，讓反改革勢力有舞台集結，錯誤訊息紛飛徒傷政府威信。

執政黨在這次選舉大挫敗，退休軍公教的集體反彈也是原因，這何嘗不是沒把事情做對下的自食苦果。

大環境氛圍原已相當不利，身兼民進黨主席，蔡英文在選務上也未能展現強而有力的領導，甚至放任黨內高層任意評價對手陣營及不當放話，給予外界傲慢之感。

另外，蔡英文在選戰伊始，對於台北市長是否自行提名的判斷上，決斷不足，已然透露整個選戰戰略的失準。直至最後激戰時刻，蔡英文核心幕僚為民進黨台北市長候選人輔選時，才坦然說出：「在台北市，柯文哲是對手，但在外縣市是朋友」。這種敵友難辨的選舉怪異現象，也讓民進黨陷於無法自圓其說的被動局面。

選民在兩年前讓民進黨再次執政，原有一關鍵意義，就是重新啟動轉型正義工程。但一個「張天欽事件」就將整個促轉工作打入谷底，顯得師出無名。張何許人也，為何一介律師能連續擔任陸委會、促轉會的重要副手工作，總統的信任、幕僚的推薦都是原因，由小窺大，用人考量太習於小圈圈思考，總統與核心幕僚的決策風格過於一致，而難有大膽或突破性的可能。

蔡英文期中考不及格，有兩大觀察指標，一是長期執政的高雄敗選，二是中台灣原執政版圖的潰堤，說明這兩年多施政，累積的民怨及不滿一次大爆發，然而，部分選舉候選人無論學經歷及準備工作都更為完整及優秀，卻仍然不敵國民黨候選人，這證明問題不完全在候選人，更大因素還是在於蔡英文的領導風格及施政能力。

誠如蔡總統所言，改革猶如一場急行軍。但不是只有走得快就對，還要走得好、走得穩，維繫部隊的整軍及步調，在剩下的一年多，蔡英文必須要向國人證明不一樣。

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