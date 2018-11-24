最後衝刺 蘇籲用選票寫歷史

2018-11-24

「政治上的老師」挺身當領頭羊 蔡擁抱感謝

〔記者何玉華、邱書昱、陳心瑜、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚在新北最大票倉的板橋區舉辦選前之夜，四萬多名民眾情緒沸騰。蔡英文總統站台時表示，蘇貞昌是她政治上的老師，感謝蘇在民進黨最艱困的時刻挺身參選，並與蘇擁抱；蘇貞昌呼籲民眾用選票守護台灣價值，拒絕境外勢力介入選情，請求市民投票改變新北市，用選票寫歷史。

蔡英文表示，當年她是行政院長蘇貞昌的副手，兩人常有不同意見，但事情還是做到最好，蘇很會做事、要求很高，讓她學到很多，當年與蘇競選黨內總統提名，她僥倖小勝，但心裡很清楚「如果沒有強大的蘇貞昌，就不會有後來的蔡英文」、「蘇貞昌是我在政治上的老師」。因為合作過、競爭過，她最了解蘇剛正不阿的性格、幹練、親和力及豐富的行政經驗、不斷超越自己的勇氣，絕對是最好的新北市長人選，兩人並感性地擁抱。

蔡英文並說，民進黨努力推動改革，過程中得罪很多人，選戰的大環境變得比較困難，蘇貞昌大可選擇在家享清福，但他還是挺身承擔民進黨在各縣市領頭羊的責任，她要對蘇致上最大的敬意跟謝意。

行政院長賴清德昨晚連趕蘇貞昌在三重、板橋的兩場選前之夜，他火力全開，批評國民黨新北市長候選人侯友宜沒有具體政見，難怪不敢跟蘇貞昌辯論，因為會輸得比韓國瑜更難看，連接受檢驗的勇氣都沒有，「一個人什麼錢都要賺，這種人怎麼可能重情重義？」

賴盼選民為蘇主持公道

賴揆並說，蘇貞昌從美麗島事件起就為民主奮鬥，在威權時代就選擇正義的這一邊，蘇貞昌夫妻、家人沒有做生意，乾乾淨淨為人民服務，不像對手抓鄭南榕還說奉命行事，還說時間重來會再做一次，思想一直停留在過去，這種人怎麼做市長？呼籲用選票幫蘇貞昌主持公道。

蘇貞昌向台下民眾喊話，這場選舉要告訴全世界，台灣人民會守護好幾世代人堅持的價值，用生命的力量勇敢向前走，他強調地方首長關係每位市民的日常生活大小事，「選對人、會做事，四年就可以改變一座城市」，呼籲民眾用選票改變新北市。

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