焦點評論》北京想求的答案

2018-11-24

記者鄒景雯／特稿

二○一六年國民黨結束八年執政下台時，北京始終百思不得其解，後來有中國重要人物在一個自然場合脫口說出：「我們把兩岸關係搞到前所未有的局面，結果是這樣，那麼我們也很想看看，如果兩岸關係非常不好，台灣的情況又會是怎樣？」

以上不論是不是氣餒說氣話，後來由中國所主導的兩岸關係發展，確實轉向零和的路子上走去。不僅僅如此，對岸等不及到四年後才出手收成，短短兩年多，他們就想要看到打擊成效的結苞開花，二○一八年的「九合一」這一役因此變得極度不尋常，而且動見觀瞻。

事實上，國際間主要國家正是以中國勢力入侵台灣的角度在觀看這次選舉的結果，遠距離的他們並不在意台灣在內政治理上的種種議題。最近幾天，親自來到台灣實地觀選的國際人士與媒體也反映了類似的興趣，許多人的行程安排高度雷同，先到台北，隨後就轉往高雄觀戰；他們問到的問題中，最多的就是：「台灣民主的抵抗力究竟怎麼樣？」可見其關切點。因此，今晚等待開票揭曉的，不只是二三○○萬人而已，不少國家也在等候台灣人告訴他們最真實的答案。

對於台灣來說，未來的態勢非常清楚，如果一一二四我們守住了，國際社會會解讀：台灣的民主具有極大的韌性；如果情況相反，這場與極權的鬥爭將會成為延長賽，要拖到二○二○總統大選再度肉搏，戰況肯定更加慘烈。

一個地方基層選舉演變成無限上綱，這不是哪個政黨操作「恐共牌」使然，而是來自國際的定義，造成各界這樣看事情的始作俑者當然非北京莫屬，就如稍早中國介入美國期中選舉，被川普點名抨擊一樣。其實，要回答北京要人想實驗的：把兩岸關係變壞，看台灣會怎樣？根本不必等投票，早早就可以回答對岸，無情的霸凌台灣，下場就是把中國變成一著臭棋，誰下，誰就倒楣，因此非劃清界線不可。

從小處看，過去這段競選過程，若有候選人被抹紅，哪個不想去提告意圖使人不當選？從大處看，當紅潮蔓延而來，多少台灣內部問題的尖銳性被排擠在下。例如，多少綠營支持者真是恨鐵不成鋼，但是這些恨再大，與前者相比，全成了「滴滴答答」的事情。中國也不是沒人知道「北京助選」這檔事的辯證性，中國藝人涂們口出「中國台灣，兩岸一家親」，不但柯Ｐ坦承受影響，北京也立刻察知糟了，國台辦很快就澄清：大陸要抵制金馬獎是假新聞。若是在平常時候發生傅榆事件，對岸吹鬍子瞪眼還會少嗎？

高度激化下的台灣選舉，今天就要展現民意，我們要告訴中國這樣做是不對的。

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