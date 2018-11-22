又見辱菊言論 國民黨急切割

2018-11-22

Kmt中生代聯盟臉書罵「肥菊花」 陳菊：選舉不能違反人性

〔記者江志雄、林敬倫、葛祐豪、黃佳琳、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋大母豬」引發各界撻伐；未料，臉書社團「Kmt中生代聯盟」昨又用惡質言論和圖片，對陳菊進行人身攻擊，醜化陳菊是「肥菊花」。陳菊昨回應說，選舉固然重要，但不能違反人性。

民進黨高雄市長候選人陳其邁呼籲國民黨要停止這種惡質的選舉操作，更應該要被譴責。國民黨高雄市長候選人韓國瑜也重申，今年高雄市長選舉是比較陽光、燦爛的選舉，追求更高的民主價值，任何幫助韓國瑜與黨籍議員的人，不要抹黑、不要用不入流的攻擊手段，光明正大幫助他們。

才剛經歷「大母豬」爭議的國民黨，則急著切割，發出緊急聲明強調，「該粉絲專頁所有言論均不代表本黨，必須自負言責。」

國民黨聲明：與本黨無關

國民黨文傳會聲明指出，該粉絲專頁為洪姓民間人士於二○一四年十二月成立，「與本黨沒有任何關係」，國民黨已經請該粉專負責人將相關貼文撤下，並更換粉專名稱，避免與國民黨造成混淆。

臉書社團「Kmt中生代聯盟」在粉絲專頁中，張貼分享一首「肥菊花」為名的歌曲，但歌詞內容嚴重詆毀陳菊。

陳菊昨與行政院長賴清德到宜蘭輔選，被問到又遭特定網路社團謾罵時表示，這是霸凌、歧視語言，選舉固然重要，但不能違反人性，覺得「可惜」，但對此一笑置之。

賴：不該因選舉人身攻擊

賴清德則指出，他心情非常難過，不該因選舉人身攻擊，且陳菊在台灣民主改革總是站在第一線，從年輕到現在都是，對台灣民主制度建立居功厥偉。

對於高雄市選情，陳菊說，她在高雄當過十二年市長，三次選舉皆歷經嚴格考驗，才能獲得民意支持，高雄是美麗島事件發生地，在地鄉親不是順民，堅持自由民主，疼惜努力的人，這回市長選舉過程辛苦，但她對選情很有信心。

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