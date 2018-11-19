破釜沈舟！ 姚宣布辭立委

2018-11-19

〔記者周彥妤、楊淳卉／台北報導〕昨天是選戰倒數黃金週日，民進黨台北市長候選人姚文智下午舉辦「手護國家首都」造勢活動。姚表示，為徹底展現參選決心，他宣布即起辭掉立委職務，全力前進台北市政府，「沒有退路，沒有任何依靠，只有依靠在座每個人，不要讓姚文智孤單好不好？」姚營則發新聞稿稱造勢人數逾五萬人。

姚文智辭立委後所留下的遺缺，未來將補選。民進黨發言人林琮盛昨表示，黨部深表敬佩姚文智的決心，籲請支持者集中全力，為民進黨提名的市長候選人拉票、催票。

對於黨內高層缺席活動，就連駐日代表謝長廷都要南下高雄站台，姚文智被問到是否遺憾？姚回應「一點都不會」，牽手守護國家首都的壯舉，所有市民才是Ａ咖。

「手護國家首都」造勢活動會場以台北市政府前廣場為起點，全長路徑三．六公里。姚文智與文化部長鄭麗君、前北市府秘書長蘇麗瓊、民進黨議員候選人等，下午三時卅三分眾人牽起手，盼重現二○○四年民進黨發起的「二二八手護台灣」活動。眾人高喊「棄柯保姚就是棄中保台」、「前進市政府，接管大巨蛋」、「前進市政府，告別柯萊爾」 、「拒絕兩岸一家親，拒絕九二共識」。

姚文智說，他有信心，成為前市長陳水扁以後，最好的台北市長；辭立委，是有感於金馬獎風波，年輕導演傅榆致詞提到，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待。」姚說，不論是市長柯文哲主張的「兩岸一家親」，或是丁守中主張的「九二共識」，我們絕對無法接受。