藍營以核養綠 雙北高屏要設20核機組

2018-11-15

〔記者黃佩君／台北報導〕公投第十六案「以核養綠」，要求廢除電業法中二○二五年非核家園條文，發起人廖彥朋還強調，擁核者希望「核電機組擴充達到二十部規模」。經濟部次長曾文生受訪指出，若在台北、新北等首都圈存在二十部核電機組，台灣人民會同意？新北、台北、高屏民眾能接受？若公投目的真是如此，「人民應該要反對」。

增煤擁核 有違社會共識

電業法修法將「非核家園」入法，三座現存核電廠不延役，且核四不重啟。但「核能流言終結者」發起人黃士修、廖彥朋等人所發起「以核養綠」公投，要求廢除電業法中非核家園條文，不僅獲前總統馬英九公開支持、也被部分藍營縣市長候選人列為選舉訴求。

曾文生指出，以核養綠公投主張一變再變，開始只說不希望核電發展受限，後又說是因再生能源發展還需一些時間，接著說核電就是綠電。

之後提出「潔能家園一二三四」主張，要求二○二五年能源配比核能二十％、燃煤四十％、綠能十％、天然氣三十％，燃煤比起非核家園預訂三十％竟還多十％，有違社會共識。曾文生批評，這公投目的根本不是以核養綠，而是增煤、擁核、擋綠。

曾文生直指，擁核者甚至提出擴充到二十部核電機組訴求，「且在既有電廠裡，亦即在核一、核二所在的台北與新北首都圈，以及核三所在的墾丁」。他分析，在人口稠密首都圈新增核電機組，若發生事故，北台灣疏散是難題，對台灣更是不可承受的傷害。過去發生過核電廠事故的美國、俄羅斯、日本均是核能大國，均信誓旦旦不會發生核災，但還是發生了。

經部次長：人民應該反對

曾文生強調，以核電機組裝置容量跟人口數對比，台灣的密度是絕無僅有，疏散上面臨特殊情況，都市區擺二十座核能機組，對台灣未來發展並不合理；對這樣的公投，「民眾應該要反對」。

而據公投辯論會紀錄報導，廖彥朋曾陳述，「擁核者真正希望是，現行四座核電廠不但要運轉，還要擴充機組，最好達到二十部機組規模，以核四一部機組一三五萬瓩來算，二十部就有兩千七百萬瓩」，「如此我們有巨大的能源紅利可做別的事，比如發展綠能，這才是正途、也是以核養綠的真締」。