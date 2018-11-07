冷眼集》脆弱的民主？

2018-11-07

記者鄒景雯／特稿

台灣的民主是華文世界唯一成功的案例，甚至被好幾任的美國政府領導人公開宣揚為亞洲的典範，如果說這樣的民主體制是脆弱的，台灣人肯定不會服氣，然而美國學界口中「脆弱的強權」中國，現在卻是眼睜睜地想要證實：台灣擁有的，不過是「脆弱的民主」，所謂的民意，隨時可以操縱在中國的掌握之中。

這麼說，可不是把民進黨兩年執政的功過全部推給對岸，而是在總覽二十二個縣市的選情，評比聲勢看好者的綜合實力，若扣除掉政黨經營、地方政情、競爭者條件等因素，在若干特殊選區確實出現候選人「選而不競」，仍可以獲得高民調支持的怪異現象。

理想中的成熟民主，選舉做為實踐民主政治的重要過程，候選人應該要競相提出政見與願景，勇於針對政策歧見論辯交鋒，以爭取選民的青睞與授權，唯恐落人於後才對，但是這次大選的諸多情況並不然。有些是一招半式混好幾個月；有些連城市的基本資料都陌生；有些是當個鎮長的資格都很勉強。直率地說，實在看不出提名他們的政黨及候選人自己對選民表現出充分的尊重，然而卻居然無損選民對他們積極表態。如果不斷累積選舉經驗的台灣，到頭來是端出速食就可應付選民，讓多數人買單，要說這個結果將會是「選賢與能」，豈不太自欺欺人了？

為什麼派出西瓜，或是自扮木瓜，票就可以撿不完？首要的原因當然是民怨，也就是賭爛票。任何一個社會都會有民怨，差別是民怨的解決途徑與宣洩方式的良窳，這些是民主國家治理的日常，不過，這次台灣遇到的則是境外敵對勢力全面性地到台灣來試點，他們有計畫地鎖定特定縣市，透過鋪天蓋地的網路文字與影片，來擴大民怨、製造對立、分化社會，讓他們所打擊的對象逆風而行、甚至毫無招架的餘地，達成影響選票流向的目的。

事實說明，不論是二○一六年俄羅斯對美國大選的介入，或是今年中國發現川普這個商人不如期待地倒打一耙，都已證實民主陣營的挑戰多艱。

中國對台灣的陽謀非常清楚，他們已經啟動「參與」台灣民主選舉的方程式，目標則是在二○二○年扶植傾中政權上台，這次地方選舉無疑是熱身賽。目前看起來，對岸挾其懸殊的量體，確實發揮了挑撥與激怒台灣內部民怨更加升高的作用，大家如果不管是西瓜、木瓜，而在怒氣沖天下決定投票意向，就自動進入了北京的系列安排，一步步走向協助中國方便指定特首政權的陷阱。

讓台灣逐漸中國化，有何不好？旁的不說，單就「在網言網」，以台灣網民活潑的程度，中國勢力一旦登堂入室，不要說各種意識形態的遊行一律禁止上街，在「天眼」與「步態識別」的監控下，警察隨時破門而入，或是送進類新疆的「再教育營」，不也是中國的國民待遇？

事實上，在美中大戰的當頭，中國金融學家已經直指，今年前三季中國的GDP、投資、出口、消費等四大數據紛紛出現下滑，顯示中國經濟呈現螺旋式下行的趨勢，日本野村預測更嚴峻的不景氣將在明天春季來襲，在在說明這個「脆弱的強權」是全面性的脆弱。在這個比氣長的關鍵時刻，台灣人怎麼可以不按捺小氣小怨，區別輕重緩急，任令一個脆弱強權來對台指手畫腳，讓我們的民主出現破口呢？