冷眼集》柯P不需要這樣

2018-10-29

記者鄒景雯／特稿

民意調查如果抽樣方法正確，是一種非常科學的研究途徑，選舉倒數計時之際，如果說相對於其他候選人來說，多數台北市民認為柯文哲市長能夠成功連任，相信這是一個符合事實的描述。一位擁有最高勝算的從政者，儘管只是地方首長，在競逐選票的過程中，仍然應該要把「責任」遠遠放在「手段」的前面。

期待柯Ｐ多負責任，是出於看重，因為按照當前民意對於他的厚愛，理論上，他已經不需要停留在為達目的不擇手段的層次，而能夠有較寬的餘裕去做一些政治文化建構的工程。如果我們希望台北市做為台灣首善之區，應該為全國各縣市的選風起帶頭作用的話。

即是基於對柯Ｐ這般的看重，最近聽到柯市長的諸多公開意見表述，似乎在現實上並不如前述想像，引起許多人不得不提醒他：實在不需要這樣看人出菜，作賤自己。所謂看人出菜，就是見人說人話，見鬼說鬼話，讓人搞不清楚什麼才是他自己的話；或者他其實並沒有一定的信念準則，一切以當下利害計算後的數據為行事判準，因此還可以此一時也，彼一時也？

就拿最新這件造成外界又一陣譁然的婦聯會與救國團處理程序來說，柯Ｐ起先講得振振有詞，他認同：轉型正義應該先解決當前的問題，接著預防再發生，最後才追究責任。然而隨後卻把這個原則性問題連上國民黨的這兩個附隨組織，脫口：「現在運作好好的，以後不會再發生，管它過去在幹什麼？」這話一出，果然在眷村文化座談會場得到滿室掌聲。

如果這是柯Ｐ心儀的處事哲學，也不是不能尊重，最起碼應該自己實踐，不只適用在評論他人。但是我們看到柯市長的市政治理中，直到今天都還在牽扯不清的，至少就包括大巨蛋的存廢問題，前不久，柯市長才反擊：「這是國民黨留下來的爛攤子！」又是怎麼回事呢？如果按照先解決當前問題的三部曲，四年了，該蓋就蓋，該拆就拆，該改就改，為何遲遲搞不定，每每講到國民黨籍市長與趙藤雄當年的合約就咬牙切齒，柯又「管它過去在幹什麼？」可見，過去是今天的前因，後果要解套，就很難純粹不管，由柯Ｐ的實證經驗可知。

如果明天投票，柯市長有極大的機率應會當選，這次的競選表現與二○一四年的素人相較有何不同？倘使累積了一任的施政，到頭來沒半點長進，依舊處在口腔期，嘴巴快過腦袋，習慣反射出招，宣洩見識的侷限，不思深謀遠慮，提高視野潛質，市政如此，涉外更是，這樣的從政示範，相信柯Ｐ也會看不起自己。