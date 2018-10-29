蘇：選對人 4年改變一座城市

2018-10-29

「會做事」連線合體造勢 蘇嘆「新北升格、市政停格」

〔記者邱書昱、賴雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚在新北市土城綜合體育場和新莊體育場陽光草坪舉辦「會做事晚會」，與新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦同台造勢，現場支持聲勢浩大。蘇貞昌強調「選對人，會做事，四年改變一座城市」、「不要猶豫、等待，換人比較快」。林智堅以炒米粉妙喻，訣竅要一直翻，「新北要翻了啦！」

林智堅讚蘇是老師傅

「我的治理城市老師就是蘇貞昌！」林智堅說，蘇貞昌是「會做事連線」領頭羊，曾陪他一起去南寮漁港視察，給他指導，短短四年成為重要景點；此外，還有路平專案、很多城市治理問題他都請教蘇，蘇貞昌是有經驗的老師傅，絕對可以帶給新北市民幸福。

推動「老人裝假牙補助」政策的基隆市長林右昌接棒林智堅開講，他為蘇貞昌拋出的擴大老人假牙補助政見背書。林右昌以基隆市經驗表示，一個老人家若沒有牙齒，只能吃稀飯、麵包，營養吸收、身體健康就會下降，就得去看醫生；政府不如把看醫生的經費拿來補助老人做假牙；基隆市財政這麼差都做到了，新北市沒有理由做不到。

「你們認為侯友宜會超過朱立倫嗎？朱立倫做八年就是這樣了！」桃園市長鄭文燦說，侯不可能超過朱立倫；桃園機場捷運、新莊副都心、新莊電影文化園區、新板特區都顯示了蘇貞昌當年的遠見，捷運三鶯線接到桃園綠線，放心地交給蘇貞昌興建。

蘇貞昌帶著新北市議員、里長候選人一起上台。他稱讚其他三位首長讓新竹市、基隆市和桃園市蛻變，他也感嘆，新北市是「新北升格、市政停格」，看到新北市現狀很捨不得，當年規劃新板特區留下的大台北歌劇院（現名為新北表演中心）預定地三．三公頃竟停了十三年機車，非常可惜，「我就是注定要回來，我擔任市長就是要在這塊地蓋兒童親子體驗博物館」。

蘇貞昌細數擔任縣長時期的政績，呼籲民眾在投票日當天做出正確決定，選對會做事的人，才能改變一座城市，「不要猶豫、等待，換人比較快」。