陳其邁固守客家 美濃19里長相挺

2018-10-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨再赴美濃區造勢，現場不但客家大老全出動，美濃區十九個里的里長也全員到齊站台力挺。立委邱議瑩說，她第一次在美濃選立委時，只有三個里長表態支持，第二次選立委和陳菊選市長時，十九個里長也沒有全員到齊，可見花媽執政深得基層認可，里長感受最深才會齊聚站台。

陳其邁說，感謝在美濃地區不分黨派，十九位里長全部都在這裡支持他，這代表美濃地區過去不管是長期的耕耘，或者是市府團隊的用心，都獲得跨黨派的支持。

陳其邁表示，他與韓國瑜是截然不同的兩個類型，過去他與曾貴海醫師、吳錦發等客家大老，共同推動「讓軍營蛻變為公園」的衛武營運動，如今已變成世界級的藝文中心。無論是爭取百分之百的言論自由，或是在立院推動處理不當黨產、促進轉型正義等相關修法，他始終站在堅持改革的一方，反觀對手一路都是國民黨內的深藍打手。

推動母語 公布新願景

對於母語的推動，陳其邁指出，有人主張母語在家學，不要浪費學校的時間，他完全無法認同。客語是國家語言，客語更是客家文化的靈魂，沒有客語就沒有客家人。他過去提出「大眾運輸交通語言公平使用法」，讓大眾運輸廣播須納入客家、台語等語言，是第一部關於語言權利平等的法律，這種對母語保存的態度，是他與對手最大的不同。

陳其邁也公布首波區域型政策文宣，「實現美濃新願景計畫」內容以美濃為主，推出國道十號延伸至六龜新威、成立農產品物流暢貨中心等在地關心的政見。

陳其邁表示，未來會逐年擴大陳菊市長設置的「農業發展基金」，四年內達到九億規模，全面強化高雄農產品競爭力，提高農民收入。他也會設置「地方創生基金」，加速農村與在地特色結合，吸引觀光客，讓地方繁榮發展。