中國間諜落網 美首度跨境逮竊密犯

2018-10-12

竊取美國航太機密 在比利時被捕

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國政府十日表示，被控從事經濟間諜活動、今年四月已在比利時落網的中國間諜徐延軍（ Xu Yanjun，譯音），九日被引渡到美國與遭到逮捕。美方指控徐延軍在北京當局的協助下竊取美國多家航空與航太企業的商業機密，企圖「不勞而獲」；中方則反控美國的指控是「無中生有」，還要求美國遵守法律。值此美中兩大強權因地緣政治、貿易戰以及駭客與企業間諜等問題以致頻生齟齬之際，徐延軍案恐讓雙方關係更為惡化。

這是首度有中國間諜從其他國家被引渡到美國受審。十日在俄亥俄州的一個聯邦法院出庭的徐延軍倘若遭到定罪，最重可能被判處二十五年有期徒刑與罰金。徐延軍在今年四月一日美國的反間任務中被誘騙到比利時與遭到逮捕，並遭俄亥俄州的一個大陪審團以四項罪名起訴，包括從事與企圖從事經濟間諜活動及竊取商業機密。經濟間諜罪最重可判刑十五年，竊取商業機密罪最重可判刑十年。

美控不勞而獲 中方反指無中生有

美國司法部指出，徐延軍的經濟間諜活動至少從二○一三年十二月持續到他在今年四月被捕為止，竊密目標鎖定被視為航太界佼佼者的美國國內外企業，包括總部設在美國俄亥俄州辛辛那提、全球首屈一指的飛機引擎製造商奇異航空；徐延軍找上為這些企業工作的專家，打著在中國的大學發表演說的名義，提供差旅費與津貼招待他們造訪中國，再慫恿這些專家支持與取得科技資訊。根據了解，徐延軍一度鎖定取得奇異航空的引擎旋轉葉片設計與複合材料相關的數據，還曾就此發信詢問一名線民與此有關的特定問題。

美：全球打擊中國竊密運動一部分

司法部稱徐延軍被捕是在全球各地打擊中國竊取美國經濟機密之運動的一部分。負責國安事務的司法部助理部長戴莫斯說，徐延軍案非單一事件，而是北京當局藉由犧牲美國來發展中國的整體經濟政策的一環，美國無法容忍軍事能力與智慧結晶遭他國竊取，「我們不能容忍一個不勞而獲的國家」。

徐延軍是中國國安部轄下副處長

起訴書中指出，化名曲輝（譯音，Qu Hui）或張輝（譯音，Zhang Hui）的徐延軍，是負責海外情報與反情報的中國國家安全部轄下的江蘇省國家安全廳六局的一名副處長；上月在美被捕與被控違法為中國政府監視美國工程師與科學家的中國留學生紀超群，也與江蘇省國安廳有關聯，聽命於江蘇國安廳一名情報官員的指揮。中國外交部發言人陸慷十一日在例行記者會上稱美國對徐延軍從事經濟間諜活動的指控純屬捏造，並要求美方依法處理此事。諷刺的是，中國外交部網站卻完全沒有這段問答的紀錄。