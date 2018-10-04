95歲還爭風吃醋 暴打65歲女

2018-10-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣九十五歲劉姓老翁活力充沛，積極追求六十五歲徐姓女子，見她與其他男子互動竟大吃飛醋，不但站崗堵人和熊抱徐女，還對她扯髮勒頸、甚至打頭，行徑堪稱「史上最年長恐怖情人」，新竹地院將劉翁判刑二月、緩刑二年，特別命他不得再騷擾、跟蹤徐女，否則撤銷緩刑。醫界人士說，超高齡長者「為愛」攻擊他人極罕見，應是「妒火攻心」才會如此。

史上最年長恐怖情人

判決指出，劉翁與徐女同為教會信徒，因參與教會活動而結識，劉翁愛慕徐女，竟爭風吃醋，不滿徐女和其他男子互動，今年四月六日清晨五點多，在徐女位於新竹縣住處前站崗守候，見徐女開啟鐵捲門欲外出做運動，隨即上前用雙手抱住徐女，不讓她走，以此強暴方式妨害徐女自由，接著見對方想掙脫，又氣得拉扯她的頭髮，還一手勒住徐女頸部、另一手毆打徐女頭部，造成徐女頭痛、頭暈、脖子擦傷及疑有腦震盪等傷害；徐的女兒聽聞母親呼救，連忙報警逮人。

法官：禁再騷擾跟蹤

徐女後來撤回傷害告訴，劉翁被依強制罪起訴。法院開庭時，劉承認犯行，賠償徐女達成和解，因劉翁施暴時年逾八十歲，依刑法規定得減輕其刑，法院最後僅將劉翁判刑二月、緩刑二年，但為避免劉又去騷擾徐女，明令緩刑期間不得再騷擾、接觸、跟蹤及聯絡徐女，一旦違反規定，檢察官即可聲請撤銷緩刑。

台大醫院新竹分院精神醫學部專科醫師陳世哲說，九十五歲老翁「為愛」攻擊他人，臨床上非常罕見，畢竟這種超高年齡的人瑞，通常連自我照顧都有困難，很少有人還有餘力加害他人。整體看來，劉翁心態屬於典型的嫉妒心理，連一般人都會懂得自制，以劉翁的年紀不太可能沒考慮到後果，他應是在妒火攻心之下，最終「選擇」要傷害對方。

妒火攻心 超高齡罕見

前玄奘大學應用心理系講師、台灣心理健康與諮商發展協會常務監事何宇欣說，有人年紀越大會越想「作自己」，隨著年紀增長而出現越來越愛鬧脾氣的情形，「老人家其實跟小孩子在個性上是很像的！」

何宇欣表示，劉翁的心態可能是「我得不到的，別人也不能有」，一般很少見到如此年長的人對他人施暴，因為大部分銀髮族早已學會排遣情緒，頂多是對家人發發牢騷或偶爾發點小脾氣，很少真的去干擾或侵害他人，本案情況的確相當罕見。