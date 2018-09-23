公投脫鉤與否 學者促中選會多聽意見

2018-09-23

〔記者彭琬馨／台北報導〕中彰投苗區域治理平台首長會議昨通過提案，建議年底選舉應避免合併辦理公民投票。對此，台大政治系教授王業立認為，法律並未規定公投與大選一定要綁在一起，不過分開辦理可能會造成公投案投票率過低，而這次公投提案數量多，建議中選會可以再與各界討論；淡江大學公共行政系教授陳銘祥則說，公投綁大選行之有年，制度發展到現在已經很成熟，「應該繼續維持合併辦理的做法」。

陳銘祥受訪表示，公投與大選合併辦理與否，過去已有諸多討論，「原則上能吵的都吵了」；他認為中選會已辦理過多次公投與大選合併的選舉，制度發展已經很成熟，「一切應照過去做法處理」，不應再另外分開辦理。陳銘祥並說，地方選舉主要是地方選務機關辦理，若屆時有相關紛爭或疑慮，應由地方選務機關向中選會負責。

王業立受訪時指出，自扁政府時代通過公投法後，公投一直都是跟總統大選綁在一起，一方面公投案議題多半為全國性議題，合併辦理能借助全國性公投議題增加總統大選的勝算；此外，合併辦理也能提高公投投票率。

王業立說，這次年底選舉為地方選舉，與過往要透過全國性公投議題提高總統大選勝算的情況有所不同，加上年底選舉可能有多達十案，要合併或分開辦理「政治考量比較多」，建議中選會多方聽取意見後，再做最終決定。