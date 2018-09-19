歐商︰中國競爭環境五大不公

2018-09-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國歐盟商會年度報告指出，外國企業無法在中國享有公平競爭的環境，因為中國已陷入「改革赤字」（reform deficit）；儘管中國經濟蓬勃發展，在中歐企仍遭遇中國國有企業優惠待遇、市場准入壁壘、官僚主義、智慧財產權保護和強迫技術移轉等五大問題 。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）週二公布長達三九四頁的年度報告，詢問一六○○家在中歐企面臨的經營問題，得到「國際企業無法在中國公平競爭」的結論。

報告指出，超過一半的在中歐企認為，中國的網路長城是「令人頭痛的問題」；僅管共產黨政府五年前就強調「市場在資源配置中有決定性作用」，但市場與國家主導經濟的爭奪戰仍未得到解決，許多行業仍受國企「嚴重支配」，壓抑市場競爭的可能性。

中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）表示：「中國舊經濟秩序仍在社會中徘徊」，中國共產黨決心讓國企「更強、更大、更好」，其實並不利於中國的經濟發展。

對於美國下週一起將對中國二千億美元商品加徵十％關稅，何墨池指出，美中貿易戰的根本原因在於中國市場不完全開放，「減少改革赤字，應有助於降低貿易緊張情勢」。