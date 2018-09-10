美召回中美洲3國大使》美認知 挺台就是外交戰略利益

2018-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國行政和立法部門接連聲援台灣，多名外交政策專家一致認為，美方已注意到自身利益遭侵蝕，也進一步認知到支持台灣就是保護美國外交戰略利益。

外交政策專家：美出現危機意識

紐約時報指出，美國官員認為，台灣「實質獨立」是防堵中國支配印太地區的重要屏障。巴拿馬去年六月決定棄台親中，時任美國駐巴國大使菲利（John Feeley）直到巴國宣布前一小時才獲悉，已出乎美國官員意料之外；薩爾瓦多上月與台斷交，更令美方擔心，仍承認中華民國的中南美洲四國─尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、貝里斯，也很快就會拋棄台灣。

針對美方上週罕見地召回巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多三國使節，菲利直言「意義重大」，是在暗示多、薩、巴三國及中國，美方正重新審視「三國外交轉向的潛在含意」。

換言之，美方對於自身利益受到影響，已開始出現更顯著的危機意識。美方將特別關切北京是否透過駐中南美各國大使館，在中南美和加勒比海地區進行工業與商業的諜報活動。

美國在台協會（AIT）前主席、「布魯金斯研究所」東北亞政策研究中心主任卜睿哲指出，無法確知美方的動機和訊息，但華府顯然希望局勢更有利於台灣。AIT台北辦事處前處長、「卡內基國際和平基金會」研究副會長包道格則說，國務院此舉應是呼應國會一連串挺台舉措，在中國侵蝕台灣國際空間一事上有所作為。

包道格認為，美方可能正在重新思考美中關係，包括扭轉歐巴馬政府與中國交往、促進中國與全球整合的政策。尤有甚者，此事是華府與北京長期對抗的警訊之一，但美方是否能保護與促進台灣利益，接下來才是真正考驗。包道格也警告，美方的大動作可能導致中國加強對台灣施壓，台灣方面必須有所準備。

中國人民大學國際關係教授時殷弘則認為，川普政府正強化其友台姿態，因為美方無法容忍中國擴張影響力，支持台灣對於維繫美國利益至關重要。美方可能削減對「棄台」國家的援助，同時升級美台關係。不過，北京也可能再度壓縮台灣外交空間，甚至在經濟和軍事上加強施壓。