斷交事件 美挺台召回3國使節

2018-09-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院昨日宣布，召回駐多明尼加大使、薩爾瓦多大使以及巴拿馬代辦，以了解派駐國與台灣斷交的決定。這是美國行政部門對中國挖台灣拉丁美洲邦交國的最新反應，也是蔡政府上台以來，美國行政部門首次就與台灣斷交的國家召回駐在國大使。

中國大挖台邦交國 美最新反應

美國國務院以發言人諾爾特名義發出聲明表示，已經召回駐多明尼加大使柏恩斯坦、薩爾瓦多大使馬尼斯與巴拿馬代辦康若珊，以了解派駐國與台灣斷交的決定。

諾爾特在聲明表示，這三位大使或代辦，將與美國政府領導層商談，討論面對中美洲與加勒比海地區，美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制與經濟。

拉美斷交召使 美行政部門首例

外交部昨對此表示，不評論個別措施，但就台灣國際空間議題，長期以來與美國政府密切溝通。

總統蔡英文二○一六年上任後，巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多三個中美洲友邦，接連在去年六月、今年五月與八月宣布與台灣斷交，並隨即與中國建交。

蔡總統結束中南美洲同慶之旅返台隔天，薩爾瓦多轉向中國後，美國政府與國會都有大動作反制。美國國務院發言人在回覆台灣媒體郵件時表示，對薩爾瓦多的決定深感失望，也正在審視台薩關係。

隨後白宮也罕見發表聲明，除重申將重新評估美薩關係外，也對薩爾瓦多執政黨卸任前做出不透明決定，與台灣中斷外交關係，將影響整個美洲區域的經濟健康與安全表達嚴重關切，並呼籲各國要警惕中國的經濟宰制。

美參議員提台北法案 保護台灣

除了行政部門，美國共和黨聯邦參議員賈德納與同黨參議員魯比歐，以及民主黨籍參議員馬基、梅南德茲也於四日共同提出「台北法案」（TAIPEI Act），希望加強台灣在世界的地位，並授權美國國務院採取調降外交關係或改變外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。