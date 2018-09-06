在太平洋島國論壇鬧場》中國喧賓奪主 與會元首怒轟丟臉

2018-09-06

〔記者蘇永耀、鍾麗華／綜合報導〕今年主辦太平洋島國論壇（ＰＩＦ）的諾魯共和國，因不同意中國代表要求持外交護照入境，並拒絕代表團在會議上發言，惱羞成怒的中國代表團大鬧論壇並退席離場，種種行徑已惹毛不少太平洋國家，並批中國是「喧賓奪主」。甚至有太平洋島國元首批中國丟了自己的臉。

「太平洋島國論壇」是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織，自一九九三年迄今，台灣以「台灣／中華民國（Taiwan/Republic of China）」名稱，使用「發展夥伴（Development Partner）」身分參與相關活動。諾魯是台灣的邦交國，外交部長吳釗燮此刻也正於諾魯，出席論壇活動。

熟悉內情人士指出，中國代表大鬧太平洋論壇一事，過去幾天以來，引起參與論壇的外交圈議論，對於過去都是以「非正式會員」身分參與的中國，竟然如此喧賓奪主，傷及其大國形象。

主辦國諾魯批中國霸凌他國

據參與該論壇的外交人員轉述，中國歷年參與該論壇都是以非正式會員的「對話夥伴」身分出席。這次在諾魯，卻頻頻以令人生厭的小動作鬧場。

消息指出，在會議開始前，中國就以小動作揚言要退席。原因是諾魯與中國並沒有外交關係，中國也從未承認過諾魯外交護照。因此，本次會議前，諾魯要求中方成員以普通護照入境，中國則串聯他們部分在太平洋的邦交國致函抗議。

會議第二天，中國代表更藉故大鬧會場。在ＰＩＦ對話夥伴會議時，大會主席諾魯總統瓦卡宣布，依照規定，唯有部長級以上的對話夥伴才能發言。其他則提供書面報告。

在場人員還原現場情況說，美國內政部長金克首先發言，宣示美國對太平洋的重視。美國發言結束，中國代表無視規定，要求接著發言，但隨即被制止，並被提示只有部長層級以上的代表才能發言。

消息指出，中國代表非但拒絕遵守會議規定，甚至起身揮舞桌牌，要求發動投票決定中國的發言權。諾魯總統瓦卡冷冷回應：「中國根本不是會員，有什麼投票權？」直接回絕中國無理要求。

美聯社報導，瓦卡還表示，一位中國官員堅持發言，態度非常無理，因而延誤了接著要發言的其他領導人數分鐘。但那個人只是個官員，可能是因為來自大國就想霸凌其他與會國。

北京反批諾魯上演拙劣鬧劇

在混亂中，中國還換不同人員進場喧鬧，不少國家對於中國的鬧場行徑強烈不滿。甚至有太平洋島國元首稱：「中國這樣傲慢、不尊重島國論壇的行為，實在是丟了自己的臉。」

中國外交部發言人華春瑩昨反批，諾魯做為主辦國，「違背國際慣例和論壇規定，上演了一齣拙劣的鬧劇」。對於瓦卡指中國是個「欺負小國的大國」，她聲稱，這「純粹是無理取鬧」，中國在國際關係中，「最講究大小國家一律平等」。