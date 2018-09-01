台北市長選舉》防柯挖牆腳 丁守中勤走基層

2018-09-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨談及選舉策略時表示，國民黨在台北市立委、市議員與里長席次都佔多數，所以在「陸軍戰」的基層組織上仍有實力，若基層團結輔選，「國民黨沒有輸的理由。」

避免組織票變心 會積極回防

但即使國民黨陸軍戰佔優勢，面對黨內資源不足，市長柯文哲頻頻挖基層牆腳，國民黨市黨部主委黃呂錦茹不敢掉以輕心的說，只要柯文哲掃過的區域，都會積極回防，勤跑基層，避免組織票變心。

參與電視辯論 盼柯不要迴避

丁守中形容選戰就跟馬拉松一樣，越到後面才要全面衝刺。他表示，未來在組織動員、議題與政見訴求上，越到後面會越密集，也希望柯不要迴避參與電視辯論。

丁守中也表示，因黨產會大動作抄黨產，導致今年選舉資源甚少，連黨中央都在舉債度日；但自己初次參選立委時，只用三百四十二萬元就打贏選戰，讓當時許多競選經費破億的中南部立委感到很不可思議，因為沒有資源，就更該勤走基層拜票。

主責丁守中組織操盤的黃呂錦茹表示，過去都是丁守中一個人在走，近期黨中央、立委和議員都會主動幫忙，終於有讓基層回溫之勢。

但黃呂錦茹也說，國民黨長期以說明會、公聽會方式收集、列管並解決里長問題與需求，而今柯文哲都是私下邀里長聚餐、唱歌，再用「交陪」的方式承諾幫里長解決問題，如此做法更籠絡民心，導致國民黨防守基層變心的壓力變大。

至於政策宣傳及媒體輿論的「空軍戰」，丁守中說，官網昨天已上線，許多新媒體包括臉書粉絲團、Line官方群組及Instagram都有了，接下來就是廣為宣傳，「窮有窮的打法」。

拉近年輕人 爭取網路曝光度

國民黨指出，根據內部民調，丁守中與柯文哲民調已從五至六％的差距，拉近到三至四％，回到誤差範圍內。丁守中日前也分析落後原因就是在於年輕人對他的支持度，因此會繼續透過年輕人比較喜歡的方法宣傳政策。