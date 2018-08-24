蔡總統接見AIT處長》酈英傑：中國改變現狀 美續挺台

2018-08-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨日接見剛上任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑。酈英傑代表美方向總統表示，美國將持續支持台灣，擴大台灣對於國際社會的貢獻，並支持台灣，持續對抗這種限制台灣參與國際社會的手段。

蔡：台美關係是區域穩定基石

總統歡迎酈英傑第三度駐台，也強調美國是台灣的安全和經貿夥伴，台美穩健的關係也一直是印太區域和平、穩定及繁榮的基石。不過，近期不論是台灣人民或是國際社會，都看到中國對台壓迫的力道持續加大，而且是無所不用其極。

總統談及，包括我國與薩爾瓦多斷交事件，以及這段時間以來民間航空公司被迫抹去台灣名稱，或者是我們主辦國際運動賽事被取消等，這一連串的打擊作為，不只影響台灣的國際空間，事實上也已經衝擊整個區域的和平及穩定。

總統認為，在這種情況下，我們需要理念相近的國家，共同關切中國在區域內種種壓迫台灣、改變現狀、破壞國際規則，甚至干預各國內部事務的行為。我們也會持續做為區域的穩定與良善的力量，絕不會因為中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。

總統表示，酈英傑曾提到，美國在台協會將迎接「台灣關係法」四十週年這個重要的里程碑。她相信，以台美兩國的堅定情誼，一定會持續深化雙邊夥伴關係，一起為區域和平穩定努力。

酈英傑表示，他很高興代表美國政府擔任AIT新任處長，期待繼續深化美台關係。對於台薩斷交，他強調，美國對於薩國這項決定感到失望，將重新評估與薩爾瓦多的關係。中國片面改變現狀是有害的，並破壞已促成數十年區域和平、穩定與發展的架構，美國將持續支持台灣，擴大台灣對於國際社會的貢獻，並且支持台灣，持續對抗這種限制台灣參與國際社會的手段。

酈英傑指出，台灣是一個非常可靠的夥伴，也是印太區域的重要角色。美國知道與台灣共享的利益與價值，也依賴台灣繼續推廣這個區域的和平穩定，美國與台灣會持續合作保護彼此所珍惜的價值，像自由、民主及未來；期待和蔡總統一起合作，將美台友誼帶到下個里程碑。