台南市長選舉本報民調 黃偉哲40.6％ 高思博11.6％

2018-08-18

〔記者陳鈺馥、邱灝唐、萬于甄、楊金城／綜合報導〕府城台南選戰火熱，七名參選人有意角逐市長寶座。本報昨晚最新民調顯示，民進黨參選人黃偉哲支持度四十．六％，國民黨參選人高思博支持度十一．六％，黃偉哲領先廿九個百分點；但未表態比率高達卅二％。

「虧雞福來爹」林義豐 衝到第3

民調顯示，黃偉哲以四十．六％支持度，遙遙領先其他六名參選人總和。高思博支持度十一．六％居次，有「虧雞福來爹」之稱的無黨籍參選人林義豐，支持度九．七％排名第三，無黨籍參選人、前台聯立委許忠信二．七％位居第四，無黨籍身分的前台南縣長蘇煥智二．○％，警界出身的無黨籍參選人陳子敬僅○．九％，擔任龍崎區里長的無黨籍參選人陳永和支持度○．五％。

在七人對戰組合中，五十九．六％選民看好黃偉哲勝選，看好高思博當選者僅三．八％，此外林義豐看好度三．二％、蘇煥智○．六％、陳子敬○．五％、許忠信○．三％，陳永和○％，沒意見卅二％。

對於民調結果，黃偉哲表示，他會按照既定行程努力，只要其他參選人不做負面選舉，他都會把他們當作可敬的對手，進行一場君子之爭。

高思博則說，他不意外所有參選人支持度加起來都沒超過黃偉哲，因黃的支持度一定要「保四」，不讓行政院長賴清德七成二的得票率被腰斬。

至於其他五位參選人，蘇煥智認為民調有機構效應；許忠信直言支持度沒這麼低；陳子敬說，尊重每一份民調的結果；林義豐沒意見；陳永和則感到驚喜。

民調交叉分析顯示，黃偉哲在老中青各年齡層均居領先地位；引人注意的是，在廿歲至廿九歲年輕選民，有廿九．一一％支持黃偉哲，林義豐以廿二．七八％支持度緊追在後，顯示林義豐上個月舉辦話題性十足的百大DJ電音派對，對年輕選民有吸票效應。

這次調查是自由時報民意調查中心，於八月十五、十六和十七日晚間進行，成功訪問台南市一○六九位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○個百分點之內。調查是以台南市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；經費來自自由時報社。