3小時才賺200元 12少女遭誘色情陪酒

2018-08-13

血汗酒店 趁暑假打工旺季徵人

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市三重區「御皇酒店」主打小姐「年輕敢玩」、酒客可以「上下其手」，該色情酒店業者趁暑假打工旺季徵小姐，強調免喝酒，只要聊天、唱歌就能抽成，十六歲少女小晴（化名）信以為真應徵上班，沒想到不僅工資三小時兩百元，不想被酒客毛手毛腳，業者還以不發薪、有黑白兩道撐腰威脅她，憤而向台北市警方檢舉這家血汗酒店，警方發現，有十二名少女在該酒店陪酒，年紀最輕只有十四歲，甚至還有「母女檔」酒店妹。

警方日前登門逮捕五十四歲男子陳介昇與四十四歲女友孫祥如等員工十六人、在場酒客與小姐三十五人，警方說，十二名少女在該酒店工作，她們多是中輟生，已請社會局安置，少女們多聲稱雖然三小時只有兩百塊，但認為小費可能不少，才到此工作。警方將陳、孫等人依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，並擴大清查有無其他少女受害。

不想被毛手毛腳 還遭酒店恫嚇

警方調查，陳、孫在新北市三重區龍門路某大樓經營「御皇酒店」，主打小姐「年輕敢玩」並推出「秀舞」讓酒客「上下其手」，小姐雖不用脫衣，但常遭人伸手進內衣撫摸胸部或下體。

萬華分局接獲小晴檢舉，指她在臉書發現酒店徵人，她起先猶豫，但孫說免喝酒，只要聊天、唱歌就能賺錢。上班後遭酒客強摸猥褻向孫反映，孫卻要她乖乖回包廂，否則不發薪，還以「黑白兩道都在罩」恫嚇。

警方登門逮人，查出有十二名少女在此陪酒，該店每週約賺二十八萬元，小姐三小時只領兩百元，遠低於酒店小姐每節一千多元行情，十分血汗；孫等幹部說，沒壓榨，應徵時就告知三小時領兩百塊，反說小姐若認真秀舞，就能賺進大把小費。

聊天唱歌就能賺錢 恐暗藏陷阱

警方呼籲，暑假期間打工陷阱多，特別是聊天、唱歌就能賺錢，都可能暗藏陷阱，不可不慎。