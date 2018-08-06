駭客勒索 大企業成肥羊

2018-08-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電驚爆遭電腦病毒感染，將影響第三季營收達三％，是否影響客戶及市場信心，還有待觀察。但事實上，過去兩年，美國財星雜誌五百大企業幾乎都曾遭遇惡意軟體攻擊，這些企業不僅金錢損失，有的甚至商譽受損。

去年五月，「想哭（WannaCry）」勒索軟體攻擊中國、日本、台灣及歐洲等一百多國。英國醫院因為遭駭，手術被迫取消；德國鐵路系統、法國車廠等也成為受害者。六月換成NotPetya勒索軟體攻擊全球，主要目標是烏克蘭，該國銀行、機場網路、電信、郵政系統全數中鏢，有八成企業使用的烏克蘭稅務系統，遭惡意軟體控制；俄羅斯和美國多家公司也受到波及。

傳統惡意軟體須經由使用者下載檔案才會感染，如今病毒卻能透過系統的漏洞自行散布出去，讓大量使用者被感染；例如，WannaCry在全球發動大規模攻擊，就是利用普及率最高的Windows軟體上漏洞，進行全面和迅速的攻擊；即使微軟修補Windows的漏洞，並提供使用者更新版本，但駭客仍有辦法找到漏洞發動攻擊。

根據網通大廠思科統計，截至去年底，全球網路流量有五成受到加密保護，原本將資料加密是為了安全，但惡意軟體卻用加密技術進行偽裝，使企業防不勝防；物聯網和雲端兩個趨勢加快，更讓駭客利用其安全弱點來隱藏惡意軟體。

這些惡意軟體已造成各國企業組織龐大損害。根據思科調查，去年全球二十六國各種大小規模的企業組織，有五十三％金錢損失超過五十萬美元，有八％超過五百萬美元；但有些惡意軟體不僅造成金錢損失，還將企業組織的內部資料刪除，造成更嚴重後果。