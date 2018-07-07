吳：連習會不能取代國共論壇

2018-07-07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨前主席連戰辦公室昨說明登陸之行時，提及國民黨主席吳敦義指派大陸事務部主任周繼祥隨行是「共襄盛舉」，但吳敦義稍晚受訪則表示，這完全是應連戰方面提出的要求，他沒有拒絕的道理。吳並強調連戰此行不能取代「國共論壇」，因為兩者不一樣。

吳敦義指出，連戰已有幾年沒到中國大陸，前幾天連戰請國民黨前副主席林豐正拜訪他，稱連戰過去多次與中國國家主席習近平見面，希望在兩岸關係現狀下，能盡一點棉薄之力，讓兩岸可以取得比較平衡，不要「已讀不回」的狀況；林豐正特別提及，連戰希望黨中央大陸事務部派人協同。

對於連辦強調此行是連戰個人名義登陸，吳敦義表示，連戰當然不是代表國民黨前往，但連戰希望找大陸事務部協同而去，他當然沒有拒絕的道理，不過此事「當然不是『國共論壇』」。對於媒體追問「連習會」是否可能取代「國共論壇」？吳敦義說，「這兩個不一樣的」。

此外，有媒體詢問前總統馬英九最近被拱參選二○二○大選，吳敦義回應，現在只是二○一八，最重要的工作是九合一選舉，黨內要群策群力、革新團結，贏得勝選，沒有贏二○一八，就不必去想二○二○。

媒體再追問，是否擔心黨內出現「兩個太陽」？吳敦義說︰「我覺得都是日、月、星，多了都很好，幾個太陽都沒有關係，照得亮有什麼不好？希望大家分工合作，共同追求一個目標。」