勞檢冤案 處分撤銷6.28％

2018-06-11

一例一休霧煞煞 爭議案恐增

〔記者李雅雯、高嘉和／台北報導〕一例一休前年底倉促上路，根據勞動部統計，勞資爭議案件在去年暴增到二．七萬餘件的史上最高，今年首季好不容易回跌，但新版一例一休又自三月起上路，在勞資雙方「霧煞煞」下，爭議案件數恐會回升；另去年在勞基法類別提起訴願收件數達六四○件，其中極高占比是針對勞檢開罰結果不服提行政救濟，原處分撤銷率為六．二八％，主因多是勞檢單位未說清楚裁罰理由，不然就是勞檢員與雇主各說各話。

在一例一休修法前的二○一○到二○一五年，勞資爭議案每年約二．二萬到二．三萬餘件，啟動修法後的二○一六年增加到二．五萬餘件，一例一休上路後的二○一七年更暴增到二．七萬餘件；其中近半是工資爭議，加班費爭議案件增幅最大。

另去年在勞基法類別提訴願的收件數達六四○件，極高占比是對勞檢開罰結果不服提行政救濟，按當年度訴願決定數量來看，原處分撤銷率為六．二八％；前年為十．二九％。

勞動部職安署署長鄒子廉分析，原處分撤銷可分兩類，一是處罰證據不足，沒有充分達到開罰所需條件；另一種是引用法條適法處理有問題。

據了解，訴願成功案件，主因包括「未敘明理由」，也就是勞檢單位未說清楚為什麼這樣裁罰，這代表開罰理由未完備；另外是事業單位和勞檢員各說各話，雇主認為已充分提供資料，勞檢員卻不認同，雙方準備都不足，也是遭罰單位提訴願能成功原因之一。

若向勞動部提請訴願仍被駁回，事業單位還可提起行政訴訟；以去年北市勞動局強力勞檢金融業，就有逾三成事業單位「翻盤」成功、撤銷勞動局開出的罰單。