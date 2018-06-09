12年國教新課綱 美化黨國體制

2018-06-09

促轉會列4缺失促修正

〔記者陳鈺馥、林曉雲、簡惠茹／綜合報導〕十二年國教一○八新課綱將在明年九月實施，行政院促轉會審視草案後，發現課綱「窄化」轉型正義，更有「美化黨國體制」、「課綱條目未列入德國納粹大屠殺」、「高中必修無二二八事件與白色恐怖」、「稱追求轉型正義可能引發衝突」四大缺失，與促進轉型正義背道而馳，應加以修正。

花亦芬：落實轉型正義 教育是重要一環

促轉會委員、台灣大學歷史系教授花亦芬表示，轉型正義要能落實及推動，教育是最重要一環，新課綱的當代台灣史國中課程，「中華民國統治體制的移入與轉變」條目，與轉型正義精神本末倒置，無助解決國民黨以訓政時期為藉口，打造起來的黨國威權體制，無疑在美化黨國體制。

「沒有實施憲政，就開始戡亂！」花亦芬強調，「中華民國憲法」雖在一九四七年十二月廿五日施行，但國民黨政府早在同年七月就下令動員戡亂，一九四八年國民大會通過「動員戡亂時期臨時條款」，更用動員戡亂架空憲法，應改成「在訓政時期以黨領政打造黨國體制」，才能與「二二八事件與白色恐怖」條目銜接。

有國中歷史教師向她反映，許多教科書在歌頌訓政時期，不應再有誤導式教材；此外，白色恐怖雖有納入國中課程，但授課時數太少僅一堂課，如何了解二二八及白色恐怖？

課綱小組：將依課審大會決議 進行調整

而高中必修課程未明定要上二二八及白色恐怖，僅在「追求自治與民主的軌跡-戰後的民主化追求與人權運動」條目說明欄，註明二二八事件期間遭殺害本土精英，明顯「窄化」轉型正義。

她點出，新課綱也規劃，只有人文社會組高三學生，在「現代戰爭與國家暴力」選修課中，可認識國家暴力與轉型正義，但說明欄有大問題，對於「不正義」問題，只談「誰」該負責？完全避談組織責任。

十二年國教社會領域課程綱要研修小組召集人張茂桂說，尊重社會各界的評論，但課綱已進入審議階段，接下來會根據課審大會審議的決議來進行修改和調整；教育部次長林騰蛟則表示，各界若有意見，可反映給國教院，提供給課發研修小組及教育部課審大會審議參考。